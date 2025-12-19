百年難遇「天赦甲子日」疊逢「冬至」祈福能量最強， 千萬別錯過!

命理風水專家谷帥臻博士指出，2025/12/21是擇日學冬季的「甲子日」即為「天赦日」，當日夜晚子時23:03分又疊逢廿四節氣「冬至」交換節氣，是天地磁場陰陽能量相互轉化的關鍵節氣。「大雪」為易經十二消息卦「坤為地」六陰極陰之卦，直到「冬至」這天才轉換為漸露陽氣的「地雷復」卦，也就是「冬至一陽生」的概念，萬物即將復甦迎接春天。「冬季甲子天赦日」既為「六十甲子」的起頭日，同一天又要遇到「冬至」節氣，這種組合機率極低百年難得一見，各種吉氣巧合會聚一堂，天地磁場交集能量最大。谷老師建議大家一定要好好把握這天善加利用祈福，並作好2026丙午年陽宅風水超前佈署，可搶旺來年之氣，幫自己及家人祈福或造命開運，平安一整年，納入新氣贏在起跑點上。

一、「天赦甲子日」至天公廟祈福補運:

當日整天均可至住家附近的天公廟（玉皇大帝）懺罪祈福；向上蒼懺悔赦罪、祈求恩赦、消災解厄、化解官司纏身、久病不癒、因果業力、感情、婚姻、事業等不順，運用老天賜予大赦免罪的好日子，幫自己掃去陰霾運勢，把2025年不好的穢氣衰運送走，迎接2026全新的一年。

二、把握當日兩個祈福造命時辰與開運祕法不要錯過：

2025/12/21當天兩個最重要轉換能量磁場的吉時為：「天赦日」凌晨（0-1），與「冬至」交節氣深夜（23-24），可在家幫自己簡單造命開運或至廟宇祈福，步驟如下：

步驟1－製作「個人祈願元辰紙」

使用素面紅包袋與黑筆寫上祈願內容【祈福人姓名，農曆出生年月日時，居住地址，祈願內容例如：元辰光彩，身體康泰，病災消除，福基永固，貴人扶助，學業進步，事業興旺，財庫飽滿，福慧雙全等，乾坤元亨利貞! 祈福人敬上】

步驟2－吉時啟動點燈轉運

當天吉時「天赦日」凌晨（0-1），與「冬至」交節氣深夜（23-24），在家神明廳（或客廳或書房）焚一爐好香，供奉一杯清水，為自己與家人啟動燈火，照亮「祈願元辰紙」，啟動心願與好運。(備註：人在家可使用鳳梨蠟燭燃燈明火能量效果最強，人若不在旁需熄滅燭火，基於安全考量可權用檯燈照亮元辰紙仍有效果)。

步驟3－念誦經典，消除負能量

在「元辰燈」前靜坐，念誦經典（各宗教經典、聖經、心經，或自己喜歡的書，直接播放念佛機，宗教音樂亦可）根據個人需求念誦多遍，藉此沉澱自我安定心神。

步驟4－捨得給與

2025/12/21「冬季天赦日」又逢「冬至」轉換陽氣的開始，有其特殊天地強大能量磁場，這天若能多行佈施，行善積德，說好話作好事，為自己與家人積累福田功德效果最大。心有所求特別靈驗，轉運效果尤佳，谷帥臻博士祝福大家，厄運退散，迎接2026好運「馬上來」!

