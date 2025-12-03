百年食品廠黑松跨足酒品實體門市 目標打造全台連鎖

（中央社記者何秀玲台北3日電）黑松宣布跨足酒類實體門市經營，總經理張智鈞表示，此為黑松第一家面對消費者的酒品專賣店，以「酒類販售門市」結合「輕酒吧」模式，不僅販售黑松代理酒品，也會展售其他品牌酒類，採面對面服務提升代理酒品績效，明年將會在雙北再開1家，中長期目標打造全台連鎖通路。

成立於1925年的黑松企業，從彈珠汽水起家，現今已成為橫跨飲料、代理酒品、保健食品，年營收逾百億元的百年老企業，其中代理酒品營收占比逾4成，為重要營運來源之一。

為擴大營運規模，黑松從酒品代理商的經營模式，延伸至下游成為銷售通路商，首家酒類專賣店今天在台北市開幕，張智鈞說，目前酒類營收占比逾4成，為了提升代理酒品的經營績效，今年啟動酒類實體店布局，建立從批發到零售的完整銷售體系，有助於爭取更多國際酒品代理機會。

他表示，此家店營收目前尚難預估，但明年計畫在雙北開第2家門市，未來將朝全台連鎖店形式推進。

他說，專賣店也推出會員服務，透過消費積點機制，能有限量酒品購買權、折扣優惠、品飲會參加資格等，並針對企業、社團及團購等採購需求，提供客製化服務，如提供客製化標籤等。

事實上，許多食品廠早已跨足酒類市場，除了黑松之外，食品飲料大廠金車公司旗下威士忌酒廠金車噶瑪蘭，在2005年建廠，2008年推出台灣自釀威士忌，2016年擴廠。

金車向中央社記者表示，目前展售門市已達67間，透過展售，讓消費者了解商品，部分門市也有試飲付費服務；另外也推出會員制，提供會員購酒優惠與回饋。（編輯：潘羿菁）1141203

喝酒警語：禁止酒駕，飲酒勿開車；飲酒過量，有害健康。