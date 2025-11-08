台中百年餅店驚傳工安意外！一名外籍女員工操作分餡機時疑未遵守SOP，導致左手3根手指被捲入攪拌滾筒，粉碎性骨折。消防員為減輕傷者疼痛，選擇拆解機台零件將人送醫。勞工局勞檢處介入調查，若發現違反「職業安全衛生法」，最高可處30萬元罰鍰。店長坦言員工可能分心，才釀悲劇。勞檢處長邱怡川強調，即使非人員疏失，仍會依法對餅店處罰，籲請各行各業重視工作場所安全。

百年餅店女員工手捲分餡機！疑「徒手推料」3指粉碎性骨折。(圖／TVBS)

台中一間百年餅店發生嚴重工安意外，一名約30歲外籍女員工在操作分餡機時，疑似未遵守標準作業程序而徒手放料，導致左手3根手指被捲入攪拌滾筒中，造成粉碎性骨折。消防人員趕抵現場後，為減輕傷者疼痛，選擇拆解機台零件將傷者送醫。台中市勞工局勞檢處已介入調查，若發現餅店違反職業安全衛生法，最高可處30萬元罰鍰。

百年餅店工安意外！外籍女員工3指粉碎性骨折。(圖／TVBS)

事故發生於8日上午近10點，地點位於台中北區的知名百年餅店總店。當消防人員抵達現場時，發現該名身穿紅色圍裙的外籍女員工左手仍卡在機台的攪拌滾筒內，疼痛難忍。消防文昌分隊小隊長林永濬表示，原本計畫將攪拌機的滾筒退出來，但因外籍員工表示非常疼痛且希望能盡快送醫止痛，消防人員最終決定把整個攪拌機細部拆解後再送醫。

根據餅店店長的說明，操作分餡機時應該使用專門的棒子推擠餡料，絕對不能徒手操作。此次事故可能是因為員工分心，違反操作規定直接用手推擠餡料，才導致意外的發生。這家百年餅店在台中小有名氣，是許多民眾年節送禮的首選。

台中知名餅店驚傳意外 女員工手指被捲入攪拌機。(圖／TVBS)

台中市勞工局勞檢處長邱怡川指出，勞檢處將調查機台是否有問題，若有則會要求停工，並對老闆處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。同時也會查明公司是否有訂定標準作業程序，以及是否有教育勞工按照標準作業程序來操作。邱怡川強調，即使事故調查結果顯示並非人員疏失，勞工局仍會依職業安全衛生法對餅店進行處罰。

這起工安事故再次提醒各行各業，工作場所安全不容忽視，雇主應確實訓練員工正確操作機器，員工也應嚴格遵守安全規範，以避免類似悲劇發生。

