百年餅店驚傳意外! 女員工"手卡機器"3指骨頭碎裂
中部中心/王俞斐、李柏瑾 台中報導
台中一間百年餅店傳出意外，一名女員工在操作攪拌機的時候，手指遭餡料攪拌機捲入，導致3隻手指骨頭碎裂，緊急被送往醫院，業者透露，員工沒有遵照標準SOP操作，一時分心才會導致意外，台中市勞檢處也將派員前往稽查。
百年餅店驚傳意外 女員工手卡機器3指骨頭碎裂(圖/消防提供)
救護車十萬火急，抵達一處餅店，將員工抬上擔架，因為女子的手，卡在餡料攪拌機裡頭，無法動彈，消防人員，協助將攪拌機拆解，並且將人，送往醫院就救治。
女員工疑似操作不慎釀成憾事 導致3隻手指骨頭碎裂(圖/民視新聞)
受傷的是外籍女員工，年約30歲，在台中北區，這家百年餅店工作，據了解，他當時使用的，是餡料攪拌機，照理說要以工具輔助，不能直接徒手操作，但女員工疑似分心，釀成憾事，導致3隻手指骨頭碎裂。
台中市勞檢處將派員前往稽查 如有違規將會開罰(圖/民視新聞)
台中市勞檢處，也將派員前往稽查，確認機台狀況，如有違規，將會開罰，而受傷女員工，意識清楚，業者也將持續派員關心。
原文出處：百年餅店驚傳意外! 女員工"手卡機器"3指骨頭碎裂
更多民視新聞報導
台南驚傳工安意外！男員工右手「遭切紙機夾扁」 撐1.5小時脫困送醫
台中火車站「1男突倒地」 無呼吸心跳急送醫
泡泡瑪特員工也喊貴！直播吐這8字疑認了割韭菜
其他人也在看
「犁記餅店」員工手指捲入機器 中市勞工局：最高罰30萬
即時中心／廖予瑄報導有百年歷史的台中「犁記餅店」，今（8）日上午10點驚傳意外事故。一名年約30歲的女性作業員，疑似在製餅時手指遭攪拌機捲入，嚴重受傷。對此，台中市政府勞工局也對「犁記」開罰3萬元以上罰鍰，並啟動職災個管服務。民視 ・ 11 小時前
台中餅店女員工手指捲入機台 市府啟動稽查
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市北區一家餅店今天有女員工在擺放餡料時，手指不慎遭機器夾住受傷，消防人員到場協助脫困，連同部分機械一同送醫。市府勞檢處稽查後，依職業安全衛生法開罰。中央社 ・ 10 小時前
"羽壇傳奇"宣布引退 戴資穎締造214周世界球后!
生活中心／綜合報導 台灣羽球天后戴資穎，從國中開始征戰國際，16年來職業生涯，締造過"金滿冠"，22歲就成為台灣首位世界球后，更締造蟬聯214周世界球后寶座的歷史成就，也是史上唯一超過30冠的女單選手，代表台灣征戰過4屆奧運，最高獲得奧運女單銀牌，如今因傷引褪，但仍是不折不扣的台灣之光、羽壇傳奇。民視 ・ 10 小時前
台中犂記爆工安！ 女員工手捲入攪拌機「3指碎裂」
台中北區百年的犁記餅店，8日早上10點傳出工安意外。一名年約30歲的女員工，操作餡料攪拌機，左手被捲入，造成3根手指骨頭碎裂、肌肉撕裂，消防隊員只能拆卸大部分的機台，連同夾住手的滾輪一起送醫救治。雖然犁記回應，說是女員工沒按照SOP使用攪拌棒，但勞檢處發現犁記已違反職安法，要開罰3到30萬。 #犁記餅店#攪拌機#工安意外#手指骨頭碎裂東森新聞影音 ・ 6 小時前
雲林社造嘉年華55個社區齊聚林內 展現社區創生量能
記者陳正芬∕雲林報導 雲林縣府深耕社區營造逾三十年，八日五十五個社區齊聚林內紫蝶生態…中華日報 ・ 10 小時前
卓榮泰稱「遞出半個橄欖園」 民眾黨嗆這句
[NOWnews今日新聞]立法院今（7）日行使NCC委員同意權，4名被提名人全遭封殺，行政院長卓榮泰今下午在總質詢時怒轟藍白沒誠信，行政院已遞出橄欖枝，甚至遞出半個橄欖園，藍白卻未同樣釋出善意。民眾黨...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
彰化唯一現流漁貨！「塭仔漁港」假日人龍搶購嚐鮮
彰化縣 / 綜合報導 彰化三大漁港，包括線西鄉的塭仔漁港、彰濱產業園區的彰化漁港，以及芳苑鄉的王功漁港，各自發展出不同的特色，其中塭仔漁港，是 彰化地區 唯一可以 買 到現流海鮮的漁港，漁民把捕撈的漁貨稍微整理分類，就直接在港邊販售，價格比市區便宜2到3成，還有代客料理的服務，新鮮美味當場吃得到，周末假日，吸引不少民眾搶購嚐鮮。文蛤下鍋大火快炒，再放點九層塔，鮮甜的香氣不斷冒出來，再來這鍋肥美的紅蟳，撒點米酒去腥，再用麻油爆香，現撈的海產漁獲代客料理上桌，民眾等不及趕快嚐鮮，民眾說：「在這裡買比較新鮮啊，比我們市區吃，來得便宜。」這裡是彰化塭仔漁港，今（8）日下午，許多民眾專程來挑選漁獲，是因為這裡的魚種類很多既新鮮又便宜，民眾說：「這裡的魚吃過，你就會發現，它的口感跟鮮度是不一樣的，他們都有自家的漁船，所以就固定一段時間，就會來買一下。」彰化有三大漁港，包括線西鄉的塭仔漁港、彰濱產業園區的彰化漁港，以及芳苑鄉的王功漁港，塭仔漁港的攤商自己有船，漁獲現撈現流上岸後直接在港邊的攤位賣，還有代客料理可以馬上嚐鮮，還在興建中的彰化漁港，港口水深漁船停泊不會受到潮汐影響，可以停160個船席，但部分設施還在驗收中，王功漁港以鮮蚵牡蠣最為出名，潮間帶的海牛生態帶動文化與觀光熱潮，三大漁港各有特色，但如果要買現流的漁獲，民眾首選還是塭仔漁港。彰化線西塭仔漁港魚販說：「都很新鮮啦，都是當天現流的，因為我們都沒有在賣隔夜魚，這個我早上4點多出海抓的，8點多就進來了。」這些魚貨從海上捕撈起來，分類整理放消費者的面前，不到12小時，價格便宜2到3成，周末假日吸引許多民眾，一次買足。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
影/信義區家暴案！63歲男討錢不成持刀砍 女友濺血報警
台北市信義區今（8）日中午1時許發生一起家暴案件，一名63歲李姓男子因向同居的55歲葉姓女友索討金錢未果，雙方爆發激烈爭執。李男當場情緒失控，隨手抓起瑞士折疊刀朝葉女揮舞，拉扯過程中導致葉女右手臂掛彩、濺血擦傷，現場血跡斑斑。中天新聞網 ・ 9 小時前
鳳凰颱風將來襲 台電北南區處整備防颱
依據中央氣象署及各國氣象機構預測，鳳凰颱風侵台機率大幅提升，台電台北南區營業處已於第一時間整備201位工程人員、54輛工程車、13輛吊臂車、17輛昇空車、27台發電機及25台抽水機，全力戒備防颱。北南區處表示，已加強巡視進行樹修及礙洗作業，以防止瞬間強陣風導致樹木碰觸、電桿傾倒。並籲請民眾做好防颱準備，注意颱風動態並防範強風豪雨所帶來的影響，尤其是抽水站或有使用維生器材等不能停電的用戶，預先準備發電機或不斷電設備。過去颱風期間常發生樹枝、招牌遭強風吹落，損壞配電設備導致停電，或大樓地下室淹水影響搶修，請民眾配合注意地下室防水，加強固定招牌看板，取下戶外懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落或外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。北南區處表示，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如家中與附近住戶皆停電，系統會自動偵測停電訊息，請民眾耐心等候，台電將儘速派員搶修。若附近只有零星幾戶停電，可利用「台灣電力 APP」報修功能，或透過台電公司於颱風期間專設網頁「颱風停復電資訊」專區(https://service.taipower.com.tw/nds/ndsWe台灣好新聞 ・ 10 小時前
高利貸借50萬變100萬喬債破局 7人路上追砍衝突
社會中心／吳玟誼 蔡承翰 台北報導喬債談判破裂，持刀互砍！一名唐姓男子，半年前向高利貸借50萬，但遲遲沒還，連本帶利變成100萬，唐男找來"債務整合公司"幫忙喬債，雙方相約在咖啡廳談判，怎料協商破局，大打出手，還亮出折疊刀互砍，造成兩人受傷，全案7人通通被依妨害秩序罪嫌移送偵辦。民視 ・ 10 小時前
粉絲不捨于朦朧善良卻慘死！通靈師曝前世因果喊：致命劫
娛樂中心／綜合報導中國男星于朦朧9月11日傳出墜樓身亡，不過由於身上被換上乾淨衣物，加上腹部有繃帶纏繞情況，讓粉絲認為死因並不單純。後續更傳出于朦朧生前曾參加一場多人聚會，遭到潛規則、凌虐後「被墜樓」。究竟于朦朧的死因為何，外界眾說紛紜。如今有網友不捨表示，為何善良、乾淨的于朦朧會遇上悲劇。近日有通靈師透露其前世關聯，引發大量關注。民視 ・ 10 小時前
六大主題豐富多元 新北觀光工廠年度盛會登場帶動商機
【民眾新聞葉柏成新北報導】2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」今（8）日在MITSUI OUTL […]民眾日報 ・ 10 小時前
快訊／台中「老字號犂記餅店」爆慘劇！女員工手伸機台卡死 骨頭疑遭壓碎
（記者蔡函錚／台中報導）台中市北區今（8）日上午發生一起工安意外，百年餅店「犂記」傳出員工操作機具時手部遭攪拌 […]引新聞 ・ 14 小時前
台中百年「犂記餅店」傳意外！女員工左手捲入攪拌機 3指壓碎
台中市北區中清路知名百年老店「犂記餅店」今（8）日上午發生一起工安意外，一名女性員工在操作攪拌機時，手部不慎被捲入機台，造成中指、食指及無名指嚴重受傷，初步研判疑似骨頭遭壓碎、肌肉撕裂。中天新聞網 ・ 14 小時前
新民調「邱、賴」差距變小！陳其邁：別把許智傑當塑膠、民調參考就好
民進黨高雄市長選戰初選競爭激烈，目前只有許智傑、林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩誰出線對決國民黨柯志恩的問題，不過卻有網路民調搶先指出現階段賴瑞隆、邱議瑩民調差距非常小，對此，今早參加「彌陀斯虱目魚文化祭」的高雄市長陳其邁並未多加評論，也說民調「參考就好」，而且4名立委深耕高雄多年，都很優秀。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
電動車火警難滅！鋰電池爆炸威脅 消防隊模擬救援揭「致命危機」
電動車火災救援成為消防隊重要訓練項目，隨著台灣電動車數量增加至9萬6367輛，相關安全議題備受關注。新北消防局特別舉辦電動車火災模擬訓練，透過實際操作了解電池受撞擊後的連鎖反應與爆炸風險。訓練中發現，電動車火災與傳統油車有顯著差異，消防人員必須掌握特殊接近方式與滅火技巧。專家指出，水是目前最有效的滅火工具，但電動車火災的不可預測性仍是救援的最大挑戰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人
【緯來新聞網】在馬來西亞離奇身亡的台灣網紅謝侑芯，其遺體日前被發現時全身赤裸，倒臥於飯店的浴缸內，且緯來新聞網 ・ 1 天前