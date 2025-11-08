中部中心/王俞斐、李柏瑾 台中報導

台中一間百年餅店傳出意外，一名女員工在操作攪拌機的時候，手指遭餡料攪拌機捲入，導致3隻手指骨頭碎裂，緊急被送往醫院，業者透露，員工沒有遵照標準SOP操作，一時分心才會導致意外，台中市勞檢處也將派員前往稽查。

百年餅店驚傳意外! 女員工"手卡機器"3指骨頭碎裂

百年餅店驚傳意外 女員工手卡機器3指骨頭碎裂(圖/消防提供)





救護車十萬火急，抵達一處餅店，將員工抬上擔架，因為女子的手，卡在餡料攪拌機裡頭，無法動彈，消防人員，協助將攪拌機拆解，並且將人，送往醫院就救治。

女員工疑似操作不慎釀成憾事 導致3隻手指骨頭碎裂(圖/民視新聞)





受傷的是外籍女員工，年約30歲，在台中北區，這家百年餅店工作，據了解，他當時使用的，是餡料攪拌機，照理說要以工具輔助，不能直接徒手操作，但女員工疑似分心，釀成憾事，導致3隻手指骨頭碎裂。

台中市勞檢處將派員前往稽查 如有違規將會開罰(圖/民視新聞)





台中市勞檢處，也將派員前往稽查，確認機台狀況，如有違規，將會開罰，而受傷女員工，意識清楚，業者也將持續派員關心。





