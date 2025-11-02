百年首次！新北警維護白沙屯媽祖贊境新北 警出動空拍機全程掌控 3日零治安事件

（新北市警局交通大隊提供）

記者黃秋儒／新北報導

白沙屯拱天宮媽祖在臺灣的宗教信仰素負盛名，每次至各地祈安賜福遶境贊境都是萬人空巷、萬頭鑽動，對當地交通與治安維護都是一大挑戰。本次於10月31日至11月2日連續三日贊境新北土城、中和、板橋等地區，新北市警局期前縝密規劃、嚴陣以待，市警局長方仰寧更召開跨局處協調會議，成立聯合指揮所，邀請消防局、環保局、區公所等相關單位進駐，以團隊合作跨區整合的力量來完成這個艱鉅的任務。

本次白沙屯媽祖贊境新北，沿途3天吸引數十萬名信眾陪駕、鑽轎腳祈福，活動於今（2）日晚上順利圓滿結束。新北市警局表示，整個勤務執行秉持機動調度、彈性應變的原則，並動用空拍機全程即時掌控人潮，隨時依照交通狀況落實橫向聯繫與即時通報交通局公車改道與道路封閉管制作為，必要時更彈性規劃以「行人徒步區」方式優先保障信眾與市民的安全。尤其民眾隨機排隊「鑽轎腳」活動熱烈，新北市警方均能立即機動規劃緩衝區與管制線，有效避免推擠踩踏意外，全程將民眾不便降至最低，充分兼顧宗教活動與市民生活，讓整個活動深獲好評。

廣告 廣告

（新北市警局交通大隊提供）

活動期間，新北市警察局充分發揮為民服務精神。有執勤員警在現場第一時間發現逾70歲老翁體力不支，立即上前攙扶至路旁陰涼處休息並提供茶水補給；另有女信徒長時間跪地等待鑽轎腳後暈眩無法站起，員警立即通報119協助送醫，充分展現警方即時守護民眾安全的一面。又於隊伍行經板橋區四維路時，一名70多歲婦人排隊鑽轎底時疑遭人潮推擠跌倒，致臉部擦挫傷，員警立即疏散人潮、協助急救並聯繫救護人員送醫。整體活動期間全程零重大治安事件，展現新北警妥適維安及快速應變能力。

（新北市警局交通大隊提供）

新北市警局表示，本次三日期間共出動警力778名、義交173名，在市府團隊群策群力及信眾自律配合下，順利完成本次大型宗教活動交通維護及秩序維持任務。此次白沙屯媽祖贊境，不僅再一次展現宗教文化的感動與傳統信仰的力量，也讓所有人更加認識充滿活力與優質文化的新北市。