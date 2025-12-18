（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】主祀玄靈高上帝關聖帝君的「宜蘭八重山西關廟」，將於今年12月27日盛大舉辦「蘭陽文化迎聖船遶境」。這不僅是西關廟建廟百年以來首次迎來王船遶境，這場遶境同時也承載一段動人的歷史。

百年首見「蘭陽第一王船」駐駕宜蘭八重山西關廟12/27 盛大遶境祈安 - https://www.watchmedia01.com

廟方表示，1946年（民國35年），剛從二戰中復甦的宜蘭，相傳當時瘟疫橫行，醫院滿是隔離病患，人心惶惶。隨後，西關廟關聖帝君指示造船，這艘載滿鹽、米與金紙的王船，巡視宜蘭舊城掃除病濁氣。當年為了不讓疫病傳給鄰里，信眾選擇在宜蘭河畔火化王船，儀式後疫情隨即平息。這份「悲憫眾生」的故事，成了老宜蘭人心中永遠的守護記憶。

廣告 廣告

百年首見「蘭陽第一王船」駐駕宜蘭八重山西關廟12/27 盛大遶境祈安 - https://www.watchmedia01.com

西關廟管委會為了延續這份守護精神，六年前深夜驅車前往屏東東港東隆宮。這份誠意打動了東隆宮廟方，經過多年交流，最終獲得帝君旨意與東隆宮首肯，分靈賜予蘭陽地區第一艘「溫府王爺船」。廟方表示，這艘王船在完成科儀後，將永祀於西關廟中，供信眾長年參拜祈福。

這次遶境將於12月27日上午8點正式出發，路線涵蓋宜蘭舊西城核心街道，並串聯五穀廟、東嶽廟、昭應宮、城隍廟、感應宮、碧霞宮、文昌宮等七座指標性宮廟，象徵信仰脈絡的完整巡禮。

百年首見「蘭陽第一王船」駐駕宜蘭八重山西關廟12/27 盛大遶境祈安 - https://www.watchmedia01.com

西關廟主委陳義隆表示，此次科儀規模為近年之最，特別提醒鄉親，大法會期間親臨廟內參與點燈祈福免費，代替家屬點燈則酌收工本費100元。