百年首見 蘭陽第一王船12/27遶境祈安

宜蘭八重山西關廟將於１２月２７日盛大舉辦「蘭陽文化迎聖船遶境」。（西關廟提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

蘭陽平原將迎來宗教史上的里程碑。主祀玄靈高上帝關聖帝君的「宜蘭八重山西關廟」二十七日舉辦「蘭陽文化迎聖船遶境」，不僅是西關廟建廟百年以來首次王船遶境，背後更承載著一段動人的歷史。

民國三十五年剛從第二次世界大戰中復甦的宜蘭，相傳當時瘟疫橫行，醫院滿是隔離病患，人心惶惶。西關廟關聖帝君指示造船，這艘載滿鹽、米與金紙的王船，巡視宜蘭舊城掃除病濁氣。當年為了不讓疫病傳給鄰里，信眾選擇在宜蘭河畔火化王船，儀式後疫情隨即平息。這份「悲憫眾生」的故事，成了老宜蘭人心中永遠的守護記憶。

廣告 廣告

西關廟管委會為延續這份守護精神，六年前深夜驅車前往屏東東港東隆宮，這份誠意打動東隆宮廟方，經過多年交流，最終獲得帝君旨意與東隆宮首肯，分靈賜予蘭陽地區第一艘「溫府王爺船」。廟方表示，這艘王船在完成科儀後，將永祀於西關廟中，供信眾長年參拜祈福。

此次遶境於二十七日上午八時正式出發，路線涵蓋宜蘭舊西城核心街道，並串聯五穀廟、東嶽廟、昭應宮、城隍廟、感應宮、碧霞宮、文昌宮等七座指標性宮廟，象徵信仰脈絡的完整巡禮。