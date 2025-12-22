百年香蕉倉庫蛻變AI基地 高雄「棧叁庫」PIER F啟用

「PIER F棧叁庫啟用典禮」22日盛大登場，高雄市長陳其邁特別出席活動，並強調高雄會持續努力前進，成為科技城市典範。（洪浩軒攝）

高市府近年持續推動智慧城市與產業轉型，歷史建築「棧叁庫」從昔日香蕉出口榮景，發展為「智慧高雄燈塔計畫」等主權AI的重要據點，「PIER F棧叁庫啟用典禮」22日盛大登場，高雄市長陳其邁特別出席活動，並強調高雄會持續努力前進，成為科技城市典範。

高市府22日舉辦「PIER F棧叁庫啟用典禮」，該地早期為台灣香蕉出口專用倉庫，隨著時代蛻變，現改為結合AI應用與新創進駐的智慧基地「PIER F」，吸引信驊科技、中華電信、鑫蘊林科等指標企業進駐，空間內建置沉浸式展間與實證應用場域，將成為高雄發展「智慧高雄燈塔計畫」等主權AI與驗證智慧科技的重要據點。

廣告 廣告

「PIER F棧叁庫啟用典禮」22日盛大登場，高雄市長陳其邁特別出席活動，並強調高雄會持續努力前進，成為科技城市典範。（洪浩軒攝）

經發局長廖泰翔說明，棧叁庫PIER F鎖定以「智慧創新、科技鏈結、永續共生」為核心的科技聚落，結合人工智慧、半導體、智慧製造等關鍵產業，並融合文化展示、科技應用、創新創業與生態共融等多元功能，發展為南部具代表性的智慧轉型示範場域。

高市府經發局表示，「PIER F棧叁庫」整體使用面積逾6900平方公尺，採分層配置以兼顧營運效率與參觀動線。結合亞灣2.0產業基礎與智慧高雄燈塔計畫的示範經驗，市府已逐步建立跨局處協作及產業合作模式，PIER F將成為深化應用實證、促進產業鏈結的重要節點，全球遠端伺服器管理晶片龍頭信驊科技昨天也宣布高雄研發中心啟用。

信驊科技董事長林鴻明表示，隨著南台灣科技產業環境完善，在地半導體人才也已逐步成熟，信驊科技於高雄成立研發中心，期望借重在地優秀半導體及IC設計人才，推動信驊科技在南台灣的技術發展，持續強化產業競爭力。

高雄市長陳其邁表示，高市府攜手NVIDIA推動智慧高雄燈塔計畫，打造城市級主權 AI 平台，NVIDIA執行長黃仁勳更於今年COMPUTEX肯定高雄作為數位孿生城市先行者，展現高雄發展AI的實力與潛力，擁有百年歷史的香蕉碼頭「棧叁庫」，蛻變為高雄AI創新基地，不僅象徵高雄城市轉型再升級，更承載主權AI與智慧城市的願景。

更多中時新聞網報導

程予希預告離開台灣 砸6位數遊學盼有豔遇

王力宏出道30年 感謝恩師李壽全

Energy書偉當爸 馬年喜迎雙胞胎