百年香路 x 百年老校 雲科大與鎮西國小讀見五股開臺尊王文化資產

▲百年香路╳百年老校：雲科大與鎮西國小讀見五股開臺尊王文化資產。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】國立雲林科技大學智能地域設計服務研究中心與雲林縣斗六市鎮西國民小學於12月11日在該校合辦「《紅壇聖域：五股開臺尊王的威儀寶藏》繪本說故事Ⅱ」。為了推廣雲林特有的五股開臺尊王過爐無形文化資產，因而巡迴雲林各鄉鎮小學，藉此讓雲林縣學童瞭解過爐與紅壇的內容。

雲科大智地中心向來於五股開臺尊王之五股十三庄內的小學舉辦繪本說故事活動，但此次跨出香境之外，至鎮西國小說故事給該校學童。再者，智地中心長期陪伴斗六舊城與五股開臺尊王等二大場域，鎮西國小為百年老校，而五股開臺尊王有著百年香路，透過繪本說故事讓斗六市學童認識雲林縣指定民俗—五股開臺尊王過爐，不啻為跨域交流。

雲科大文化資產維護系王?苡副教授率領陳映蓉助理、何宣儀助理與智地中心卓佳賢博士後研究員等人前往該校，陳映蓉與何宣儀助理一搭一唱地生動解說繪本，學童專心聆聽，彷彿身歷其境踏在百年香路；同時搭配有獎徵答，現場學童反應熱烈，紛紛舉手搶著回答問題。

王?苡副教授表示：五股開臺尊王的故事不只是歷史，更是孩子理解家鄉的重要起點。文化能否被記住，常常不是因為祭典，而是因為它成了孩子讀過的第一本家鄉故事。透過繪本說故事，我們希望讓文化以最親近的方式走進教室；當孩子翻開繪本，文化資產便成為他們心中的情感風景。民俗之所以能延續，是因為下一代願意再次說出這些故事。讓孩子聽見自己的文化，就是讓地方的未來開始發光。

《紅壇聖域：五股開臺尊王的威儀寶藏》繪本乃為雲科大文化資產維護系王?苡副教授著作，陳映蓉、何宣儀等2名助理繪製，由智能地域中心於今年度12月出版。該書特點為國字附帶注音、圖文並茂、淺顯易懂，小學低年級至高年級均適合閱讀。這也是一本親子共讀的繪本，祖孫或親子一起閱讀，透過上一代的口述，傳承至下一代，這種代代相傳方為文化永續的真諦。

雲科大智能地域中心與三間小學合辦「《紅壇聖域：五股開臺尊王的威儀寶藏》繪本說故事」，分別為11月7日石龜國小、12月11日鎮西國小以及115年1月16日溝壩國小。這不僅是大學與在地小學的具體合作展現，更象徵著雲科大、石龜國小、鎮西國小、溝壩國小及中華五股開臺尊王協會等多方在推動地方文史教育上的緊密結合，共同為在地的孩子們帶來了豐富的學習資源。