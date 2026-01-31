南瑤宮管理人林世賢市長恭迎開基三媽神尊踏火返南瑤宮。圖／彰化市公所提供





斥資6,557萬元的彰化南瑤宮第一期修復工程圓滿完成，30日起一連三天舉行重修入火安座系列慶典，其中31日移駕遶境與入火安座儀式最為盛大，吸引大批信眾與地方鄉親共襄盛舉，場面莊嚴隆重，堪稱百年一遇的宗教盛事。

31日上午7時30分舉行起駕團拜儀式，8時許鑾駕自南瑤宮起駕，展開舊城區四城門遶境。此次遶境陣容浩大，由彰邑彰山宮開基池府千歲擔任先鋒開路，隨後為南瑤宮開基保安廣澤尊王聖駕，10尊會媽及開基三媽壓陣殿後，總計13頂鑾轎沿途行經舊城區，眾多信眾隨駕護送，展現深厚的民間信仰力量。

廣告 廣告

廟門開啟後在法師引領下開路先鋒彰山宮池府王爺鑾轎先在宮內踏五方地理。圖／彰化市公所提供

中午完成遶境後，由法師扮演鍾馗主持開廟儀式，正式開啟歷經兩年多整修的廟門，在南瑤宮管理人、彰化市長林世賢恭迎下，開基三媽等神尊順利回鑾安座，象徵南瑤宮正式「回家」，現場氣氛感動熱烈。

南瑤宮第一期修復工程自112年6月開工，歷時845天，針對正殿、護龍及三川殿進行全面整修，修復項目涵蓋木構件白蟻蛀蝕、腐朽乾裂、脫榫，以及磚牆裂縫、中脊與戧脊損壞等問題，在市公所、縣文化局與文化部嚴格督導下，順利於去年底通過驗收，並獲文化部及彰化縣政府工程施工查核小組雙雙評定為甲等。

開廟開廟門薊法師先在南瑤宮內進行除煞儀式_門薊法師先在南瑤宮內進行除煞儀式。圖彰化市公所提供

此次入火安座特別邀請彰山宮開基池府千歲作伴，源於百年來廣為流傳的「姊弟宮」典故。相傳南瑤宮建廟之初，由池府千歲親自踏查地理，尋得「美人照鏡穴」與「日月鐘穴」，奠定媽祖神威基礎。此次老池王首度駐駕南瑤宮作客，重敘肇建淵源，傳為地方佳話。

完成歷史性的入火安座後，南瑤宮第二期彩繪修復工程亦同步啟動。經調查，廟內彩繪為郭新林、劉人豪等名匠作品，極具藝術與保存價值，文化部核定470萬元辦理前期調查研究及施工設計，委由國立台灣藝術大學文物維護研究中心主持，預計兩年完成調研設計，後續將再爭取經費進行全面修復，延續南瑤宮百年風華。

扮成鍾馗的法師（持八卦傘者）正式開廟門。圖／彰化市公所提供

南瑤宮重修完竣入火安座慶典起駕遶境點起馬炮。圖／彰化市公所提供

百年一會！南瑤宮第一期修復竣工，盛大入火安座再現舊城風華。圖／彰化市公所提供

更多新聞推薦

● 2月天象看點多 亮星合月、行星排列正精彩