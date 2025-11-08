百年「犁記餅店」出意外 女員工手捲入攪拌機3指碎裂
知名百年老店「犁記餅店」8日驚傳意外。一名年約30歲的女員工，左手捲入餡料攪拌機卡住，造成中指、食指以及無名指嚴重受創，初步研判骨頭遭壓碎、肌肉撕裂，人意識清楚送醫搶救。
台中市消防局上午9點59分受理北區中清路一段旁犁記餅店創傷救護。報案民眾表示，一名員工的手部遭餡料攪拌機夾住，無法自行脫困。
消防局立即派遣文昌分隊出動各式消防車2輛、消防人員8名前往搶救。現場1名傷者為女性、約30歲，左手遭餡料攪拌機卡住，人員立即使用破壞器材協助處理，後續載送醫院。
犁記餅店位在中清路旁有百年歷史，該店官網介紹生產的厚片土鳳梨酥精心熬煮8小時以上，酸酸甜甜好滋味味，榮獲國際權威認證2025比利時iTQi優秀味覺獎章。招牌商品是月餅魯肉綠豆沙。
