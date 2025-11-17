北港媽遶境掀台南「媽祖瘋」 警方也擺香案列隊接駕

新營警分局長陳俊凱（左一）率幹部與基層警員在鹽水分駐所門口參拜北港媽祖神轎。（程炳璋攝）

北港朝天宮媽祖南都巡歷被視為百年宗教盛事，過境之處都掀起台南「媽祖瘋」，首日沿途都有信徒炸炮迎駕，搶著參拜鑽轎，連警方也在派出所門口擺出香案迎接，陣頭行程整整延遲6小時，直到17日凌晨2點半才進入新營太子宮駐駕。神轎17日啟程仍有大批信徒追轎。

北港媽雖14年前曾到台南會香，惟當年出動的神尊與遶境規格皆難與今年相提並論，這次的黑面3媽遶境被稱為百年後重返府城，掀起台南媽祖熱潮。

新營警分局長陳俊凱（前排右六）率幹部與基層警員在鹽水分駐所門口列隊，並設立香案等候北港媽祖神轎經過。（程炳璋攝）

神轎16日從嘉義、台南交界入境鹽水區汫水港社區，信徒夾道歡迎，幾乎大、小私人神壇、各家廟宇都到神轎必經路線預設香案，信徒沿街燃放煙火、炮竹，民眾號召到各迎駕廟宇聚集，等候鑽轎。

因神轎首日晚間路線經過鹽水分駐所，警方在門口擺出香案桌，新營分局長陳俊凱率數十位幹部與警員在路口列隊，接駕參拜媽祖神轎，祈求轄區治安平穩。

府城媽祖熱超乎預期，陣頭遶境行程16日嚴重延遲，直到晚間8點多仍在鹽水區，9點多才進入新營區，在太南里、太北里遶境，直到凌晨2點半才駐駕新營太子宮，較預定行程延遲6小時。警方預計至凌晨1點的勤務，被迫往後延遲。

神轎17日自新營區出發，沿途遶境五間厝、鐵線橋一路往下營區上帝廟前進，沿途仍是信徒聚集，炮聲不斷，最後駐駕在麻豆代天府。

台南市警方因應北港媽掀起的11月媽祖熱，紛紛更改延長勤務時間，各警分局增調警力，全力維護媽祖巡香秩序。

