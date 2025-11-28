百度爆裁員潮！內部認定規模龐大 人力瘦身恐達年底

百度（Baidu）在公布財報虧損後啟動大規模裁員，內部評估為多單位重大人事調整。（示意圖／達志／美聯社，下同）

大陸最大的搜尋引擎營運商百度（Baidu）驚傳裁員！百度在本週啟動大規模裁員，預計將波及多個業務單位。多位消息人士指出，公司面臨人工智慧競爭加劇與廣告收入下滑的雙重壓力，此次裁員將延續至年底。雖然具體人數尚不明朗，但內部普遍認為此波裁員「規模龐大」。

百度2025年第三季虧損人民幣112.3億元後展開裁員，行動生態系統部門受影響最深。

根據《路透社》引述消息人士說法，裁員比例將依部門性質與員工績效等級而異，其中部分團隊的裁員比例可能高達40％。兩位知情者補充表示，行動生態系統部門將首當其衝；相對而言，人工智慧（AI）與雲端運算相關職位則大多被保留。

有知情人士指出，公司正面臨雙重壓力：AI 技術競爭日益激烈，加上廣告收入持續下滑，已嚴重衝擊核心業務。百度在本月18日公布的第三季財報顯示，營收較去年同期下滑7％，線上廣告營收重挫18％，單季虧損達人民幣112.3億元（約新台幣493億元）。僅十天後即傳出裁員消息，顯示其財務壓力沉重。

據報導，百度將在2025年底前裁減大量人力，主要集中於非AI業務部門。

截至去年底，百度員工總數為35,900人，較2023年與2022年分別減少約3,900與5,400人。儘管百度為中國第一家推出 ChatGPT 類服務的企業，其大型語言模型「文心一言」仍在市場表現上落後於阿里巴巴（Alibaba）與 AI 新創公司 DeepSeek。據 Aicpb.com 統計，2025年9月「文心一言」的月活躍用戶為1,077萬，遠低於「豆包」的1.5億與 DeepSeek 的7,340萬。

目前，百度已強調將持續強化 AI 能力，並將此技術應用至搜尋引擎與其他現有服務上。據悉，公司將投入更多資源於 AI 相關領域，以期挽回業績頹勢。裁員也反映出大陸大型科技企業正持續透過人事調整以壓縮成本。近年包括阿里巴巴、騰訊等企業，以及亞馬遜與 IBM 等美國科技公司亦陸續進行全球性裁員行動，以應對產業競爭與經濟壓力。

