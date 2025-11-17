百慕達錦標賽》一件毛衣闖天涯 申克奪PGA首冠

2015年踏入職業賽場的33歲申克，十年磨一劍的他，終於在百慕達錦標賽發光發熱，申克17日以低於標準12桿272總桿奪得PGA生涯首冠。申克表示，「這次只帶著一件毛衣參賽，沒想到碰到冷冽的海風，只能一路穿著它比賽，現在雖然聞起來有些汗臭味，但這是屬於勝利的味道。」

申克在這場比賽開打前的聯邦快遞盃排名第134，若再有兩場賽事表現不佳就得面臨重返打資格賽困境。然而在陣風時速超過30英里的極端天氣條件下，他頂住壓力，單日抓下1鳥，並完成4次關鍵保帕，最終在這場惡戰中脫穎而出。

這是申克參加PGA巡迴賽的第243場比賽，本季27場也僅有11次晉級，不過憑藉生涯首冠的加持，積分榜躍升至第67，並且取得未來兩年PGA參賽資格。

申克表示，「難以置信！我一直都盼望著這一天能早日到來，但誰也說不準它是否會到來。正因如此，這段旅程才如此奇妙、有趣，而當它最終實現時，那種感覺就像在做夢一樣。」

「連續幾場比賽都遭到淘汰，我知道情況很糟糕。腦中不時會想起『哇！那真是糟糕透頂的一段時期。』」申克談到2025年賽季表現時說道，「我不想說我不在乎別人怎麼想，但我對自己所做的一切以及做事的方式充滿信心，而這周對我來說最重要的就是，讓外界看到我追求勝利信念，以及我做事的方式得以體現。」