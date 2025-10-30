百攤暖心園遊會 南投家扶園遊券熱烈響應中美食特產、小吃遊戲、再生寶物、生活藝品 攏綜有

百攤暖心園遊會 南投家扶園遊券熱烈響應中。(南投家扶提供)

南投家扶一年一度的「童樂家扶 環繞幸福」冬暖慈幼園遊會，將於十二月七日(日)上午九點至下午一點在南投縣農工商會展中心舉辦。目前活動如火如荼展開各項招募及活動籌備，當天預計超過百攤以上的特色攤位，提供小吃、手工藝、遊戲、美容美髮、挖寶攤販，還有一系列的美聲舞動表演，精彩可期。另十一月二日於埔里福興溫泉辦理之埔里園遊會也熱烈準備中，敬邀大家前來共襄盛舉，讓這冬日備感暖心。

每年的冬暖慈幼園遊會是南投家扶所有扶助家庭最期待的一日，不僅可與親朋好友共遊玩樂、享受美食，更能在這溫暖的氛圍，感受社會的善意與溫情。今年活動持續有許多來自各界的善心人士支持，匯聚了社會大眾善心對孩子滿滿的愛，尤其是在地的公司行號，幾乎從不缺席。其中光政鋼纜工業股份有限公司就是代表之一，該公司創立於南投，特別支持在地公益機構，因為認同家扶提供的服務，不只擔任家扶助養人，也提供扶幼捐款參與課輔服務，每年的園遊會活動更是不缺席；還有飾鴻實業有限公司也長期支持家扶的服務，多年來善行持續不綴，每年歲末必響應園遊券，由公司提供園遊券，讓員工們藉此機會與家人或同事們在美好的假日相聚，在熱鬧的園遊會現場玩樂、享受美食，共創美好的記憶的同時也幫助弱勢家庭，企業照顧員工亦關懷社會，一同從善的行動！

南投家扶李雅婷主任表示，參與公益形式多元，從響應園遊券支持公益活動開始，社會共好是每個人都做一點點，經過歲月與心力堆疊及累積而成。而人與人之間的善意傳遞，將感染、感動下一代，進而培養出懂得珍惜、回饋與愛人的孩子。感謝支持南投家扶的每一個人，再次邀請大家加入歲末園遊會、愛與善的行動，園遊券支持請洽詢南投家扶049-2222080。