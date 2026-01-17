百攤齊聚 更生年貨大街啟動 凝聚社會良善力量 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

為展現更生保護成果並迎接年節到來，「115年度更生年貨大街」今（17）日在台中市西屯區市政路與黎明路二段交叉口之交六廣場盛大啟動，法務部長鄭銘謙出席活動，勉勵更生朋友持續向前，與更生商家及民眾一起提前感受溫馨熱鬧的年節氣氛。

鄭銘謙致詞時表示，更生年貨大街正是支持更生朋友順利復歸社會三大關鍵力量具體實踐的場域，一是家庭的愛與支持；二是一份讓人重新與社會連結、找回自我價值的穩定工作；三則是來自社會大眾的接納與肯定。唯有讓更生朋友在社會中「站得住腳、走得長遠」，才能共同打造更安全、更穩定的社會環境。

更生保護會董事長張斗輝致詞時指出，更生年貨大街是多年來陪伴更生朋友學習技能、累積經驗並邁向自立的重要成果展現，每一件商品背後，都是努力復歸的生命故事，也是社會給予信任與機會的具體實踐。感謝法務部及各界長期支持，期盼透過年貨大街，讓更多人看見改變的可能，一起用行動支持更生。

前法務部長、現大肚山產業創新基金會董事長施茂林致詞表示，更生年貨大街在台中已經成為品牌活動，這幾年在大家的努力下有相當的成果。更生保護是柔性司法核心業務，法務部長期以來對更生朋友的輔導不遺餘力。更生保護業務的推動不能只靠主管機關，更需要社會大眾更多的接納。

本次「115年度更生年貨大街」集結全國各地透過創業貸款或自行創業之更生朋友所開發的優質商品進行展售，包含食品、生活用品及節慶禮盒等，協助拓展行銷通路與實質就業、創業機會，一起以實際行動支持更生朋友自立生活。今年活動規模再創新高，共設置攤位146攤，其中更生朋友攤商124攤、關懷宣導攤位22攤，充分展現更生保護服務的深度與廣度，形塑具體可見的復歸支持網絡。

活動現場亦設置法治宣導攤位，內容涵蓋反毒、反詐騙及反賄選等議題，結合互動宣導與有獎徵答，提升民眾法治意識，並增進社會大眾對司法保護政策的理解與支持。同時結合台中市政府警政、法制及環保等單位，共同維護活動安全秩序，打造安心、友善的市集環境。此外，活動響應環保政策，鼓勵民眾自備環保袋及環保用品，並結合環保折抵措施，讓民眾在採購年貨與支持更生朋友的同時，共同落實減塑與永續生活理念，實踐綠色消費行動。

台灣更生保護會表示，更生年貨大街不僅是一場年節市集，更是一座促進社會理解與包容的重要橋樑。誠摯邀請各界民眾踴躍參與，以每一次消費、每一份支持，成為陪伴更生朋友穩定就業、自立生活的重要力量，攜手打造更安全、更有溫度的台灣社會。

