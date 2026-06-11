百支手機被搬光！北市攝影工作室遭洗劫 400萬設備一夜蒸發
台北市大安區一間攝影工作室驚傳重大竊盜案，業者11日在社群平台Threads發文指出，位於台北的設備存放據點遭不法人士侵入，逾百隻手機、拍攝配件及現金遭竊，初步估計損失超過新台幣400萬元，引發網友熱議。
警方表示，大安分局敦化南路派出所於10日晚間接獲110報案，指稱辦公室遭人闖入行竊，警方獲報後立即派遣警力到場處理。經初步清查，現場多項電子設備及現金遭竊，警方隨即依規定受理案件，並成立專案小組展開調查，同時報請台北地檢署指揮偵辦。
警方調查發現，本案涉有兩名嫌犯，目前已查獲其中一名共犯到案說明，另名涉案男子身分已鎖定，警方正全力追緝中，將持續釐清犯案經過及失竊物品流向。
遭竊的攝影工作室則透過社群平台發布公開聲明指出，此次失竊財物包括逾百隻手機、拍攝配件及部分現金，損失金額超過400萬元。業者表示，目前受影響範圍主要集中於6月份部分檔期，7月以後的工作安排暫不受影響，營運並未因此中斷。
業者也呼籲民眾，若近期發現來源不明、無原廠包裝、數量異常，或價格明顯低於市價的手機及相關設備流通，盼能協助留意並向警方反映，共同協助追查失竊贓物下落。
大安分局強調，對於任何挑戰法律底線的犯罪行為均採取零容忍態度，呼籲民眾切勿擅自進入他人處所或未經同意取走他人物品，以免觸法。
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