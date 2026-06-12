百支追星神器一夜蒸發！PaoPao租借平台遭竊400萬 主嫌竟是內鬼股東

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追星手機租借的知名平台「PaoPao」驚傳遭竊，上百隻手機遭內鬼股東偷走。翻攝畫面

台北市大安區驚傳重大的內鬼竊案。主打演唱會追星手機租借的知名平台「PaoPao」，其位於台北市大安區的設備存放據點，本月10日遭人闖入，一夜之間洗劫超過百支旗艦手機、拍攝配件及現金，損失金額高達新台幣400萬元。

大安分局獲報後成立專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦。警方調查發現，嫌犯並非隨機犯案，而是找來鎖匠大搖大擺地開門入內，將店內包含 Samsung S25 Ultra、Vivo X300 Ultra 等「演唱會神器」搬運一空。警方研判案件與內部經營糾紛有關，隨即展開追緝。

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經調查發現，警方迅速查獲協助搬運財物之鄭姓共犯到案，並循線鎖定詹姓主嫌涉嫌重大，報請台北地檢署指揮偵辦後，於案發24小時內在新北市泰山區將詹嫌查緝到案。

警方查扣手機、充電等設備。警方提供

警方赫見，詹嫌的身分竟然是該公司的股東之一。警方目前已順利查扣大批遭竊的手機、鏡頭及充電設備，全案依侵占及竊盜等罪嫌移送台北地檢署偵辦。



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