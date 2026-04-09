百本存摺被打臉！陳佩琪槓北檢 律師：得了便宜還賣乖！反害柯文哲面臨2法律窘境

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陳佩琪(左)自爆被搜出100本存摺遭打臉，又怒嗆北檢，律師黃帝穎直言，陳佩琪嗆北檢凸顯柯文哲「得了便宜還賣乖」，反害柯文哲(右)面臨二大法律窘境。 圖：翻攝IG（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等弊案，一審遭判17年，柯妻陳佩琪日前自爆，家中被搜走100本存摺，遭北檢打臉，實際扣押數為72本，她又再嗆北檢，收走她72本存摺，有沒有查出「貪污事證」？對此，律師黃帝穎今（9）日直言，陳佩琪嗆北檢凸顯柯文哲「得了便宜還賣乖」，反害柯文哲面臨二大法律窘境。

陳佩琪日前接受媒體專訪時批評，檢廉搜索她住家時，根本不把她當人看，翻箱倒櫃卻什麼都沒搜到，只搜走約100本存摺。北檢聲明澄清，實際扣押數量為72本。陳佩琪再度發文嗆檢，搜走72本存摺， 也看了近2年，請問貪汙事證是什麼？存錢給小孩為何要和便當會做不當聯結？ 請北檢出來說明理由。

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對此，黃帝穎發文提及，陳佩琪稱百本存摺被搜索查扣，罵北檢搜索把她當「賤狗」，遭北檢聲明打臉，她又發文續稱，檢方強調依SOP執行搜索，並特別說明僅查扣72本存摺，但這與案件核心無關，「跟你們要查有沒有沈慶京匯錢給我們一點關係也沒有」。

黃帝穎表示，檢方搜索清查全部金流，在貪瀆案件是常態，陳佩琪續罵北檢查扣72本存摺與沈慶京無關，反而凸顯柯文哲二審必須面臨同樣是在柯家搜索查扣的USB記載小沈1500，及朱亞虎認罪行賄的致命殺傷力。

黃帝穎直言，一般情況，檢察官持法院裁准的搜索票執行搜索，遇到抗拒即破門執行，不會空等，才能降低被告串證滅證的風險，但檢廉執行柯文哲住處搜索在外空等一小時，並未破門，非常禮遇柯文哲。

黃帝穎強痛批，陳佩琪嗆北檢反凸顯柯文哲讓檢廉空等一小時未破門的禮遇「得了便宜還賣乖」，二審法官當然看在眼裡，「陳佩琪亂嗆北檢反害慘柯文哲二審」

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