百果山遇霸王車「倒退搶車位」 孕婦氣到當晚破水

中部中心／李文華 彰化報導

觀光區的停車位真的是一位難求。彰化有民眾前往百果山遊玩，車上乘客先下車，確認路旁車輛是否要離開，沒想到，前車才剛開走，對向一輛車就跨越雙黃線、斜插倒車，硬要卡位搶停，還差點撞到人，氣得車上一名懷孕九個月的孕婦也下車理論。

車位難求，一看到前方路旁車子打方向燈，車內乘客先下車確認是否要離開，沒想到車子才走，對向的白色轎車，先下手為強，直接斜插倒退嚕，一直嚕一直嚕。車上的人看得驚呼，到底轎車是要迴轉還是搶車位，繼續看下去，

廣告 廣告





對向車跨雙黃線「巴庫」搶車位 孕婦氣到當晚破水

假日遊樂區人車擁塞 百果山遇「倒退搶車位」（圖／畫面來源: Threads z05235250）









家屬敲打車窗也不理會，一直倒車還差點撞到人，車內的看不下去，連孕婦挺著9月大肚子也氣炸下車理論，民眾將畫面PO網，18日星期日前往百果山遊玩，人潮車流眾多，停車場大爆滿，滿到山路邊也停滿車，好不容易看到路邊車子要離開，沒想到半路殺出程咬金，一個巴庫硬是要停。原PO還說氣到甚至當晚就破水、小孩出生！





對向車跨雙黃線「巴庫」搶車位 孕婦氣到當晚破水

對向車跨雙黃線「巴庫」搶車位 孕婦氣到當晚破水（圖／畫面來源: Threads z05235250）









停車糾紛引起議論，有人直指白色轎車已經違規；但也有網友直接點出，大家確定這是可以停車的位置嗎？警方指出，違規迴轉可開罰600到1800罰鍰；也呼籲遊客，假日遊樂區人潮車潮多，遊客停放車輛要選擇適當場所停車，不要違規停車。





對向車跨雙黃線「巴庫」搶車位 孕婦氣到當晚破水

警方指出違規迴轉可開罰600到1800元罰鍰 路邊有畫路面邊線為禁止停車路段（圖／民視新聞）









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：對向車跨雙黃線「巴庫」搶車位 孕婦氣到當晚破水

更多民視新聞報導

王夢麟酒駕撞飛手推車險撞人 女兒暴怒:酒駕全是垃圾

宜蘭停車糾紛失控 男不滿開單暴打女收費員震驚街頭

「尾牙」中獎攻略！「12生肖轉運術」讓你旺整年

