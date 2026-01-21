百果山遭逆向插隊停車 孕婦氣炸當晚破水分娩

彰化縣 / 綜合報導

彰化員林發生一起停車糾紛，現場火氣不小，原來是民眾要前往百果山遊玩，準備路邊停車，沒想到對向的轎車，不但違規跨越雙黃線，還強行逆向、倒車插隊，整輛車橫在馬路中央，雙向車流都受到影響，動彈不得，坐在副駕駛座、懷孕9個月的孕婦，看了相當氣憤，疑似動了胎氣，當天晚上破水，提早生了小孩。

停放在路邊的灰色轎車，打了左轉方向燈，起步離開，女子確認對方沒有要停了，用手勢招呼開車的家人，把車子停進來，對向白色轎車車身斜停45度，接著開始倒車。

民眾說：「欸她要幹嘛，那台車要幹嘛。」不顧女子的勸阻，這輛轎車還是不斷慢慢倒退，不但違規跨越了雙黃線，還差點碰撞到女子，這個舉動讓準備停車的民眾，非常生氣。

民眾說：「欸，小姐。」女子過去敲了車窗，但對方沒有搖下來，反而是持續倒車想要插隊，最後整輛車打橫在路中央，雙向的車流都動彈不得，民眾事後貼文，強調她「氣到懷孕9個月的我」，「晚上就破水生小孩了」。

這起停車糾紛發生在，彰化員林百果山路段，18日下午2點多，民眾利用周末假日前往遊樂園遊玩，山路車流多雙向各只有1線車道，路邊車位一位難求，卻有民眾為了搶車位，不顧交通規則。

民眾(非當事人)說：「當然不行啊，當然不行，絕對不行，早到你也不能用強占的方式。」白色轎車違規的情況相當明確，警方強調，依法可開罰600元以上1800元以下罰鍰。

彰化縣員林警分局林厝派出所所長黎奇龍說：「該路段劃有分向限制線，禁止迴車，並加強周邊道路巡邏。」民眾假日開心出遊，卻遇到逆向搶車位的糾紛，好心情都沒了，還波及肚子裡的寶寶，還好媽媽跟小孩都平安無事。

