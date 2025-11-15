百架無人機互轟！俄夜襲基輔6死 烏炸煉油廠碼頭封鎖出口

烏俄雙方都將進入寒冬，雙方加大力道打擊對方能源設施，不過俄羅斯週五凌晨，出動450架無人機與飛彈，空襲烏克蘭首都基輔造成至少6人死亡。烏克蘭也加大反擊力道，出動無人機轟炸俄羅斯黑海港口城市，試圖摧毀當地煉油廠碼頭，封鎖能源出口。

烏克蘭首都基輔被俄軍無人機與飛彈轟出大洞。（圖／達志影像美聯社）

烏克蘭與俄羅斯之間的衝突日益激烈，雙方不斷透過無人機和飛彈進行攻擊與反擊。在庫皮揚斯克地區，烏克蘭特種部隊面對俄軍無人機的緊追，被迫棄車逃命後再度集結前進。與此同時，俄軍對基輔發動大規模攻擊，週五出動450架無人機與飛彈夜襲烏克蘭，造成6人死亡。烏軍則以攻擊俄羅斯境內煉油廠及黑海港口城市作為反擊，試圖切斷莫斯科的戰爭資金。

廣告 廣告

烏克蘭特種兵在庫皮揚斯克的作戰過程中面臨嚴峻挑戰。當俄軍無人機在後方緊追不捨時，烏克蘭士兵們加速撤退。無人機從一旁呼嘯而過，迫使他們立即棄車逃命。在度過這驚險時刻後，確認沒有受到重傷的士兵們迅速重新上車，繼續向前推進。庫皮揚斯克地區如今宛如鬼城，烏克蘭特種部隊在此展開血戰，成功殲滅了盤踞在建築物中的俄羅斯士兵。

近期俄軍對烏克蘭的攻擊不斷升級。俄羅斯在週五出動了450架無人機與飛彈，對烏克蘭進行夜襲。儘管烏克蘭的防空系統成功攔截了大部分的俄羅斯無人機和飛彈，但仍有部分漏網之魚，這次空襲導致6人死亡。

面對俄方猛烈攻勢，烏克蘭也加大了反擊力度。烏軍出動上百架無人機，鎖定轟炸俄羅斯黑海港口城市新羅西斯克，試圖封鎖俄羅斯的能源出口。基輔獨立報副總編輯Oleksiy Sorokin表示，烏克蘭已經鎖定攻擊俄羅斯境內約30%的煉油廠。此外，俄羅斯貝爾哥羅德地區的加油站也遭到襲擊，現場升起濃煙。

面對烏東前線的苦戰局面，烏克蘭軍方採取了切斷莫斯科戰爭資金來源的策略，希望通過打擊俄羅斯能源設施，削弱對方的戰爭持續能力。這場無人機與飛彈的對抗戰，反映出雙方在現代科技戰爭中的激烈角力。

更多 TVBS 報導

出動458架無人機、45枚飛彈！俄狂轟烏釀7死 2核電廠變電站遇襲

差幾步就被炸！598無人機空襲烏克蘭 基輔人徹夜難眠

攔截無人機新利器！ 烏軍推美國「復仇者」防空系統上前線

烏菜鳥兵立功！連殺一個排俄兵 俄試射「海燕」核動力彈

