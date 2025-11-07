百業受豬瘟影響停業！黃馨慧：中央防線屢破 籲疫後趕快振興經濟

國民黨市議員黃馨慧表示，從萊豬開始，中央政府一再強調「邊境防線是防疫的第一道關卡」，但這道防線近來屢次出現破防。 圖：台中市議員黃馨慧/提供

[Newtalk新聞] 台中市議會今（7）日進行非洲豬瘟專案報告，國民黨市議員黃馨慧表示，從萊豬開始，中央政府一再強調「邊境防線是防疫的第一道關卡」，但這道防線近來屢次出現破防，所幸市府處理及時，目前最重要的是趕快振興台中經濟，民生百業恢復正常。

黃馨慧表示，台灣每年進口的農畜產品、食品及相關原料種類與數量龐大。然而在海關查驗與防檢機制中，抽驗比例卻長期偏低。根據相關資料顯示，我國邊境防檢抽驗率普遍不到總進口批次的5%，某些高風險類別甚至僅達1%到2%。這樣的比例，對應目前高風險疫情與食品安全挑戰，顯然不足以有效防堵潛在風險。

黃馨慧強調，中央政府一再強調「邊境防線是防疫的第一道關卡」，但事實上，這道防線近來屢次出現破防。抽驗率偏低不僅是防疫問題，也涉及食品安全與消費者信任。 如果進口肉品、農產品、或食品添加物未經充分檢驗即流入市面，一旦出現安全事件，社會恐怕再也難以信任政府的防線。

黃馨慧說，所幸市府處理及時，非洲豬瘟這顆炸彈被即時拆下，也該趕緊回歸正常生活，特別是業者們一定特別渴望「振興曙光」，才能有效彌補業者們這段期間的損失，也能讓消費者恢復正常消費，共創雙贏。

