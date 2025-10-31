百歲不言退！義咖啡師.日壽司之神傳 遞職人精神

全球高齡者正以堅守事業與追逐熱忱，重新定義晚年生活。義大利的百歲咖啡師，數十年如一日地獨自經營咖啡館；日本的「壽司之神」小野二郎，則將持續工作視為保持健康和長壽的良藥。此外，在美國，一名95歲的退休人士也自發創立泰勒絲粉絲俱樂部，希望透過行動證明，年齡無法限制對夢想與快樂的追求。

義大利北部小鎮內比烏諾，每日清晨，天還未全亮，一百歲的安娜波西奶奶便在她的「中央咖啡館」後方，熟練地啟動濃縮咖啡機。自年輕時起，她便在咖啡的世界裡耕耘不輟，數十年如一日的堅持，使她成為小鎮的傳奇人物，也被譽為義大利工作時間最長的咖啡師。

咖啡師 安娜波西：「我一完成學業，就立刻去和在熱那亞經營餐廳的叔叔們一起工作。那時我18歲，之後我就一直做這一行了。」

對安娜波西奶奶來說，這家咖啡館不僅是她的事業，更是生活的依歸。從與丈夫攜手打理，到如今獨自堅守，她始終堅信，唯有親力親為，才能維持那份掌控感與自豪。

咖啡師 安娜波西：「51年前，我的丈夫離開我了，之後我就一個人撐起一切。這五十多年來，我一直獨自工作。」

幾十年的服務，也讓安娜波西見證並維繫了人與人之間的連結。對她而言，咖啡館是社區居民的聚集地，承載著無數生活交集，她樂於為每一位客人提供幫助與陪伴。這份對終身事業的熱愛與堅持，折射出一種跨越國界的職人精神。

咖啡師 安娜波西：「現在有些老顧客都已當了祖父母，會帶著孫子來，對我說：『安娜，妳還記得那時候外面有舞池，還有點唱機和彈珠台嗎？』但那是不同的年代了，如今只能回憶了。」

而對人生志業的熱情，同樣也在地球另一端的日本展現。在東京銀座，被譽為「壽司之神」的小野二郎，近日迎來百歲生日。他先前接受東京都知事小池百合子拜訪致賀時表示，持續工作與每天堅持步行運動，就是保持健康的關鍵，也是他多年總結出來的長壽心得。

壽司師傅 小野二郎：「我還是盡可能讓自己多工作一點，即便已經一百歲了。我認為，工作就是最好的良藥。」

小野大師一生致力於壽司藝術的極致追求。即便獲得無數榮譽，他仍認為自己的技巧未達完美，並堅持在每日的修行中不斷精進。這種職人精神透過紀錄片《壽司之神》傳遍世界，而導演也親眼見證了他溫暖的待客之道與嚴謹的工作態度。

《壽司之神》紀錄片導演 葛柏：「那時我們的拍攝團隊只有我和一名翻譯，但他們仍以最真誠的心歡迎我們。」

然而，這份不老熱情並非只有堅守在工作崗位上才能體現，在美國內布拉斯加州奧馬哈，95歲的烏里亞斯創立了一個獨特的「泰勒絲粉絲俱樂部」。起初只是為了幫助一位年輕員工圓夢，但社團規模隨後從十幾人逐步擴大，而這股跨越年齡的追星熱潮，也讓他們萌生了邀請偶像前來見面的大膽想法。

CNN記者 梅塞爾：「如果泰勒絲能看到這段採訪影片，你想跟她說什麼？」

泰勒絲粉絲俱樂部創辦人 烏里亞斯：「我會對她說…請她一定要來看我們，我們真的很希望她來，然後如果她同意，我還想獻上一個擁抱。」

如今，這個粉絲俱樂部成員已達百人，會員之間會相互分享手工小禮物，舉辦專屬聚會與活動，將對偶像的喜愛化為實際行動。這份幽默與熱情，藉由這些行動，持續在社區內外流動，證明無論年齡多大，對快樂與夢想的熱忱永遠不會褪色。

