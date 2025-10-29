百歲人瑞創新高達5749人 衛福部金鎖片預算飆破7600萬元

政府每年重陽節都會致贈金鎖片給百歲以上人瑞，賴清德總統（前左二）日前也親自拜訪人瑞，送上祝福。（圖／總統府提供）

昨是重陽節，衛福部每年致贈人瑞金鎖片，象徵長壽與福氣。據統計，今年百歲人瑞達到5749人，相較2020年成長逾4成，衛福部致贈人瑞的金鎖片預算也增至7699萬元，雙創新高，剛滿百歲的人瑞，可得到2錢金鎖片，以昨日盤後交易黃金牌價試算，價值逼近3萬元。

國人健康餘命增加，百歲人瑞在2022年首度破5000人後持續上升，2023年5011人、2024年5542人，今年截至8月底已高達5749人，其中男性有2337人、女性為3412人約占6成。最高齡人瑞為北市122歲女性，男性最高齡則是新北的115歲長輩。

國內最長壽年齡自2023年起，每年增加1歲，不過去年女性最高齡為119歲，今年拉高到122歲。社家署代理署長周道君說明，是因為該長輩之前出國到夏威夷，新冠疫情時無法返台而遭除籍，今年終於回國。

衛福部每年除辦理重陽節敬老活動，也會致贈金鎖片，作為象徵長壽與福氣的重陽賀禮。剛滿百歲者，可獲得重量2錢的金鎖片，以台灣銀行10月29日盤後交易黃金牌價為例，每1公克銀行買進價為3935元，2錢等於7.5公克，以此試算，剛滿百歲者的金鎖片價值高達2萬9512.5元；超過百歲者，每年則有較小的0.5錢金鎖片，值7378.1元。

金價持續上漲，周道君表示，今年金鎖片預算也創新高，不過衛福部在黃金剛開始漲時就採購，沒買在最高點，決標金額為7699萬5606元。不論是65歲以上長者或百歲人瑞，衛福部提供各項服務，如長照、獨居老人關懷等。他鼓勵長輩盡早走入社區、多跟社會保持聯繫，參加各類活動，適度運動加上均衡飲食，活到百歲不是夢。

