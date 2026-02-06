百歲人瑞和看護結婚警無法介入？律師曝現實面

昨(5日)在「馬偕醫院」前發生一起子女和看護搶奪百歲人瑞的衝突，起因是一名102歲的王姓人瑞今年初在無預警下與68歲賴姓女看護登記結婚，10名子女事前未被告知，懷疑賴女覬覦王男的上億家產。對此，律師黃柏榮表示，除非王男的子女能證明王男結婚無效，否則賴女現在的法律地位比子女高，警方無法介入。

黃柏榮律師昨分享百歲人瑞子女在醫院前搶人的畫面，他批評不知情的人還以為在玩路障賽，大家都說為了長輩好、保護長輩，卻沒人關心王男是否有自主意識、行為能力；關於王男和賴女婚姻的合法性，黃柏榮表示，只要有行為能力，在法律上的登記結婚就算「完全有效」，除非子女們要提出證明王男完全沒有結婚的意思和能力。

黃柏榮指出，要達到這個門檻非常困難，高齡或失智無法完全證明，需要透過醫療鑑定、專業行為紀錄等才能證明，其次，如果王男當時沒有「監護宣告」，也沒被法院裁定限制行為能力，子女們帶走王男的行為恐將先犯法，涉嫌強制罪或妨害自由。

最後，黃柏榮表示，雖然子女不認可賴女是他們的繼母，但法律上她現在就是王男的配偶，法律地位高於10名子女，警方無法介入，「這句話很多人聽了會非常不舒服，但這是法律現實」。見此，網友回應：「看來以後高齡獨居富商的看護這行業大有可為」、「鑑定完再說吧...還沒鑑定都只是雙方各說各話，選邊站也太早」、「王老先生有八億啊～億啊億啊呦」。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

