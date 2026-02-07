百歲人瑞娶看護！名律師斥證人沒良心 曝家屬「唯一解」

台北市近日爆發一起引發高度關注的高齡婚姻爭議。102歲王姓人瑞與照顧他長達17年的68歲賴姓女看護完成結婚登記後，家屬情緒失控，甚至在醫院外出現「搶人」衝突。家屬質疑，賴女疑似趁王翁精神狀況不佳時辦理登記，目的在於取得其名下高達8億元的龐大財產。

102歲人瑞娶68歲看護惹議，家屬質疑8億財產恐生變。（圖／報系資料照）

律師李怡貞將矛頭指向戶政審查機制，質疑面對年齡差距40歲的組合，相關人員是否過於草率，難道不用多問一句就直接登記。她也指出，依法結婚需有兩名證人，而本案證人分別為賴女的兒子與友人，幾乎等同事先封死「婚姻無效」與「撤銷婚姻」的空間，未來若出庭作證，勢必對看護有利，讓家屬在法律攻防上處於劣勢。

李怡貞直言，在現行制度下家屬恐怕「只能走離婚」一途，但離婚訴訟曠日費時，可能一路打到三級三審。更棘手的是，若官司尚未落幕人瑞便離世，配偶依法仍享有繼承權，遺產分配風險極高。她感嘆，高齡婚姻與繼承制度存在結構性漏洞，並提醒家屬必須盡快啟動法律程序與時間賽跑。

據了解，王姓人瑞曾任土地代書，名下擁有多筆不動產，估計身價約8億元，育有10名子女，其中2人已過世。今年1月8日，子女前往住處探視時，才得知父親已在1月5日完成結婚登記。家屬認為父親是在不知情或精神不穩下辦理，已對賴女提出強制告訴，家庭衝突也因此全面引爆。

