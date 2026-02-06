百歲人瑞娶看護「子女能提婚姻無效」？律師：法律站這邊

近日有名102歲人瑞娶了68歲看護，然而婚後子女竟被拒於門外，家屬質疑看護趁老翁精神狀況不佳，帶他去結婚，以獲取老翁財產，不過戶政事務所人員有提到，老翁對答正常才受理登記。家屬前幾天在醫院上演搶人大戰。對此，恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師就「子女提婚姻無效的訴訟」及「看護對家屬提出強制罪與傷害罪告訴」進行分析。

蘇家宏在臉書粉專發文指出，家屬發現老翁名下7筆土地及8000萬保單（共計2億元資產）已悄悄過戶給看護，而在看護變成配偶，親情瞬間翻臉，這時「法律站在誰那邊？」

如果子女想對父親與看護提出婚姻無效的訴訟，蘇家宏直言，子女並不是結婚的當事人，婚姻關係是專屬於結婚當事人的身份關係權利，除非夫或妻一方有爭執才可提出；需要等老翁百年後，子女才可提起確認婚姻無效之訴，也就是說必須要成為『繼承人』時，才可以向法院提告處理。

至於看護不讓子女探望老翁，蘇家宏認為，在法律上，父親可以不見兒子，兒子也可以不見父親。當事人決定不見就不見，「父親的配偶」就沒有惡意阻止的問題。但如果父子想相見，卻被「父親的配偶」阻止見面造成精神痛苦，此種行為能構成家庭暴力。

但他分析，目前新聞顯示，該名看護已對家屬提出強制罪與傷害罪告訴，並聲請民事保護令，通常法院會傳訊父親，確認父親是不想見兒子，還是遭到惡意阻止，或是家屬是否有違背父親意願的行為，進而確認是否有核發保護令的必要。

