百歲人瑞帶氧氣呼吸 仍堅持開刀換膝蓋

一名一百歲的劉姓人瑞阿嬤，長期務農再加上年紀大膝蓋退化導致罹患第四期關節炎，左膝蓋痛了兩個多月根本不能走，上廁所都很困難，嚴重影響生活，自己向兒子說要開刀治療。由於她罹患慢性阻塞性肺病，需要24小時用氧氣，因此，手術前跨科進行心肺功能評估，術中微創手術減少出血，術後也讓她吸足氧氣提高血氧容量後再復健，恢復情形良好。

大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，阿嬤在兒子的陪同下前來門診，經過檢查後，確認阿嬤罹患第四期退化性關節炎，建議要手術替換人工關節才能改善生活的不方便，隔了一個禮拜，阿嬤自己決定開刀，兒子也同意讓母親手術置換人工膝關節。

王芳英指出，阿嬤到門診就醫時便有帶氧氣，詢問有慢性阻塞性肺病，需要要24小時用氧氣，而且已經用了半年，為了完成阿嬤能生活自理的願望，術前跨科做心肺功能評估，會診胸腔科、心臟科、麻醉科，醫師評估能開刀，過程中阿嬤全程帶氧氣，儘量減少出血及軟組織的破壞，讓她能盡早復健。

王芳英說，阿嬤術後第二天便能下床復健，但是阿嬤血氧低，為了避免讓她昏倒，復健前先讓她吸足氧氣，提高血液中含氧量，再請她下床復健行走，儘量在10分鐘內完成復健。

王芳英強調，術後復健很重要，能幫助恢復關節活動度和肌力，減輕術後疼痛和水腫，預防沾黏，並維持身體平衡，讓人工關節發揮最佳功能，也能減少肺栓塞風險。

「要活就要動，我不能忍受無法走路！」阿嬤說，腳痛了兩個多月幾乎不能走路，生活非常痛苦，因此主動跟兒子說，「我不會怕，一定要開刀治療，這樣才可以走路！」才決定到醫院就診。

她透露，89歲時右膝蓋也開過一次刀，這次，因為看到鄰居置換人工膝關節後能活動自如，才決定動手術。