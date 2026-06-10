百歲人瑞慶生好暖心！輔英護理新生走入日照中心體驗高齡照護
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】由輔英科技大學傑出校友經營的高雄市旭安日間照顧中心，連續2年(113-114年)榮獲國家衛生研究院「推動智慧科技應用於高齡照顧計畫傑出獎」頒獎表揚。輔英科大五專護理科一年級學生六月十日前往觀摩學習，並陪伴百歲人瑞共同慶生，透過實地互動體驗高齡照護現場，氣氛溫馨感人。高永男副學務長兼服務學習中心主任表示，同學透過祝賀表演、長者陪伴及慶生儀式，更深刻體會高齡照護服務之重要性，也感受到健康照護工作的溫度與價值。
高永男指出，台灣已正式邁入超高齡社會，六十五歲以上人口已超過四百六十七萬人，未來高齡照護需求將持續增加，如何建構完善且具溫度的照顧網絡，已成為社會重要課題，除了仰賴政府制度推動，更需要學校、長照機構、社區及各界資源共同投入，讓每位長者都能有尊嚴地在地安老、健康老化。
他表示，旭安健康事業長期致力於社區健康照護服務，積極響應政府高齡政策，從日間照顧服務出發，逐步走入社區、延伸服務量能，推動長者健康促進、失智照護、智慧科技應用及家庭支持服務。115年更持續推動衛生福利部打造永續共好地方創生計畫-長照社區共生互助計畫」及衛福部互助喘息試辦計畫，期望透過社區共生、家庭支持與專業照護資源整合，讓高齡服務不只停留在機構內，而是深入社區生活場域，建構更具可近性、連續性與支持性的照護網絡。
▲輔英團隊以「百歲慶生會」陪伴百歲長者與家屬共度溫馨時光。
他強調，輔英以護理教育起家，長期深耕大健康產業發展，除了培養學生專業能力，更重視同理心與社會關懷，這也是學校持續推動人才培育的重要核心價值。此次由職涯發展中心攜手服務學習中心共同推動「從健康照護到永續未來」職涯探索暨服務學習體驗活動，透過實地參訪與服務，讓學生深入了解高齡照護現況，並從服務中學習，在陪伴中累積珍貴的生命教育經驗。
高永男十日偕同職涯發展中心陳惠如主任及團隊、健康事業管理系包怡芬副教授、輔英校友總會徐麗月榮譽理事長、高雄市助產師助產士公會張台鳳理事長以及五專護理科一年六班學生，一同前往阿蓮區旭安日照中心與長輩相見歡。阿蓮區長張淑貞、當地議員代表、里長及衛生局長照專員等也到場參與活動，與長者、家屬及學生們互動交流，現場氣氛熱絡。 李亞築議員更特別準備蛋糕前來祝賀。
活動以「百歲慶生會」揭開序幕，包怡芬帶領學生表演「得意的笑」、「生日組曲帶動唱」及「獻壽桃舞」，陪伴百歲長者與家屬共度溫馨時光。學生們熱情投入演出與互動，長輩們臉上洋溢笑容，現場不時響起掌聲與歡笑聲，充滿濃厚人情味與溫暖氛圍。
學生除了表演活動外，也協助慶生儀式，並將日照中心準備的一百個壽桃分送給長輩與來賓，分享祝福與喜悅。許多學生是第一次近距離接觸高齡照護長輩，深刻感受到陪伴對長者的重要意義。
高永男表示，青年學子從校園走入社區，在服務中進行職涯探索、累積專業能力，同時學習在地關懷精神，正是「學中做、做中學」最珍貴的教育實踐。相信透過此次體驗，學生不僅更加了解照護產業，也能啟發未來投入健康照護領域的熱忱與使命感。
傑出校友潘照芬說，隨著全球高齡化趨勢，台灣長照3.0政策今年上路，政府積極推動以「健康老化、在地安老、安寧善終」為三大願景，並強調醫療與照顧整合的大健康理念。很高興看到輔英學弟妹提早走入日照場域，透過陪伴與服務關懷長者，從實作中認識高齡照護產業的重要性與未來發展潛力，也讓學校教育與產業需求、政策方向緊密接軌。（圖╱輔英科大提供）
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