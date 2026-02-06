百歲人瑞擁8億閃婚！兒孫突搶人 懷孕越籍看護受傷急打安胎針

一名身價8億的102歲人瑞老翁，近期和68歲賴姓女看護閃婚，不料他近日就醫時，兒孫在院外突然推著輪椅就跑，現場爆發搶人大戰。賴女當場跪地哭喊求助，另外賴女聘僱的41歲越南籍看護也在推擠過程身體擦傷，且因為她有身孕，事後還到醫院緊急打安胎針。

據老翁家人表示，賴女在家屬不知情的情況下，帶著老翁到戶政機關結婚登記，直到今年1/5整起事件才曝光。賴女照護老翁長達17年，家屬表示，她結婚名下突然多出7棟房子及約千萬元現金，且阻止探望，懷疑其另有所圖，並怒批「騙婚」。據了解，這名老翁以前從事土地代書，名下擁有多筆北市房產，身家雄厚約在8億元左右。

據《三立新聞網》報導，本月3日下午，賴女帶著老翁前往醫院就診，他們新聘請越南籍阮姓看護也一同前往，不料老翁親屬趁著機會，在醫院外搶推老翁輪椅，直接帶人離開，賴女跪地大喊「警察！救人喔！」，而原本推輪椅的越籍新看護於推擠中身體有擦傷，且由於有懷孕的關係，她連忙到醫院打安胎針，好在最後沒有大礙，但因為受到家屬推擠，因此提出傷害告訴。

另外賴女指出，和家屬衝突過程當中，眼部受傷，已經向老翁10名親屬提出傷害、強制及妨害名譽告訴，同時申請保護令，要求王姓人瑞的子女不得靠近50公尺內。至於家屬指控賴女騙婚，戶政事務所人員回應，老翁辦理結婚登記時對應正常，符合登記規定。

