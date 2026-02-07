百歲人瑞與看護結婚"獲房產" 家屬怒批:戶所都沒警覺?

社會中心／綜合報導

102歲人瑞和68歲看護結婚，子女憤怒抗議，連日引發討論！兒子怒批，登記結婚時戶政人員難道都沒有一點警覺是婚姻詐騙嗎？質疑連婚姻見證人，也全都是看護的人，像是她的兒子以及好友。律師也分析，未來在法院上對簿公堂的話，見證人的證詞，很可能就會對看護有利。記者今天上山實地直擊遭三度抵押達3500萬的豪宅。

警方vs.王姓人瑞兒子:「她是看護。是。我要帶我爸回我老家，她說不行。」要把自己的老爸帶回家，卻被看護阻止，百歲人瑞的兒子氣急敗壞，但看護接下來的這句話，更讓子女目瞪口呆。王姓人瑞看護:「我跟他有登記結婚，我是他太太。等等...等等...。」空氣瞬間凝結，眼前這名女子不僅從看護變成繼母，更已經從人瑞手中獲得一棟豪宅。民視記者洪巧璇:「陽明山上的這棟60坪豪宅，是人瑞為了感念看護勞心勞力的照顧而贈與給她，不過1月8號，家屬要訪視人瑞被拒絕後的隔一天，這棟豪宅就被看護三度抵押，讓家屬覺得匪夷所思。」

人瑞的兒子指控，2013年父親把豪宅贈與賴姓看護，卻以"借名登記"的方式，將豪宅登記在看護兒子的名下，而且賴姓看護從2021年開始，陸續將豪宅辦理三次抵押，總金額高達三千五百多萬。更弔詭的是，最後一次辦理抵押的時間，還是在今年1月9號，也就是賴姓看護，跟人瑞結婚後的第四天。家屬也怒批，百歲長者突然結婚，戶政事務所難道都沒有警覺嗎？人瑞小兒子王先生:「像銀行領錢到一定程度都會報警察，那戶政事務所是不是像這種我老爸102歲結婚的人，是不是很奇怪很特殊，至少至少通知一下子女吧。」

以台中五億高中生的案子為例，雖然兩人有婚姻關係，但法院認為，雙方在登記結婚之前，沒有如同戀人般的愛慕之情，因此判婚姻無效。律師劉耀鴻:「法官也會去審酌是否有任何的事證，可以證明彼此間有相愛，進而同意結婚的情形，也會去傳喚兩位見證人，甚至是戶政事務所的人員，來去還原結婚登記當下的情形。」也有律師分析，由於登記結婚手續完整，要2名證人出庭否認證婚有效性難度高，想打離婚訴訟更漫長。人瑞的財產怎分，交由司法來釐清，家人之間的裂痕，早難以修補。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

