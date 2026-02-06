百歲人瑞閃婚看護 律師蘇家宏點破關鍵：剩餘財產沒得分但還能分1/11

百歲人瑞閃婚30年看護，律師蘇家宏點破關鍵：「合法配偶」可與子女平分遺產。資料照片

北市身價高達8億元的102歲王姓人瑞，上月與照顧他近30年的68歲賴姓看護閃婚，引發王翁家族強烈反彈，甚至在醫院外上演搶人大戰，關鍵就在老翁身家不斐。對此，專精家族財產傳承的恩典法律事務所主持律師蘇家宏表示，在老翁與看護婚姻合法登記情況下，看護賴女不但在老翁生前可受贈財產，萬一老翁過往，賴女也能與其他繼承人平分遺產，「若王翁有10個子女，看護就是可以拿到1/11。」

針對多年看護變成配偶引發的繼承權與財產爭議，蘇家宏律師指出，這起事件先需分為兩部分來看。第一部分是生前贈與，根據報導，王姓老翁似乎已經透過贈與或變更受益人的方式，將部分財產如土地、保險金等過戶給看護賴女，「一旦這些財產是基於贈與關係完成過戶，賴女就已經合法取得。」

廣告 廣告

他表示，第二部分則是老翁未來過往後的遺產。若未來阿公過世，且其子女無法確認老翁與賴女的婚姻無效，那麼在法律登記上，這名看護便是合法配偶，依照現行法律，配偶與子女擁有平等的遺產繼承權。舉例來說，如果阿公有10名子女，那麼遺產將由配偶與子女共11人平分，配偶可分得1/11。

針對外界傳聞指出，看護身為配偶，在阿公過世後可先分得一半的「夫妻剩餘財產」，剩下的再與其他繼承人平分。對此蘇家宏認為「這是錯誤的說法」，本案應不存在剩餘財產分配的問題。

蘇律師解釋，剩餘財產分配請求權主要針對的是夫妻間的「婚後財產」。然而，王姓老翁是在今年1月5日與68歲的賴姓看護登記結婚，他名下的數億元資產多為「婚前財產」。若這些土地在婚後沒有出售獲利，或老翁並無將土地出租獲取額外的租金收益，那麼在計算剩餘財產時，這部分是不會列入分配的。

許多民眾關心，子女是否能為了保護財產而替父親提起婚姻無效之訴？蘇家宏律師直言，子女目前在法律上無法提起此類訴訟。他解釋，婚姻關係屬於專屬於結婚當事人的「身分關係權利」，除非是夫或妻其中的一方對婚姻效力有爭執，否則第三方（包括子女）並非結婚當事人，無權提起確認婚姻無效的訴訟。

蘇家宏師點出關鍵表示，若王姓老翁確實有與看護賴女結婚意願，或在其意識清醒下同意過戶房產與保險，子女便難以挑戰其合法性。對王家子女來說，目前最重要的就是確認老翁是否有結婚的真意，才能在這場家庭風暴中進行後續的法律主張。



回到原文

更多鏡報報導

高雄女拔智齒變削骨1.5小時拔不動 換牙醫「10秒搞定」她提告結果超崩潰

台南隨機砍人！按摩師自承「無法控制行為」 法官憂反覆實施裁定羈押

病魔代勞「老天先收」8死囚 盤點近年分屍魔、改運魔成死牢逃兵

大S死後遭張蘭消費！韓國男星氣炸飆髒話怒罵：瘋了嗎？心疼具俊曄被汪小菲造謠