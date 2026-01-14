▲鹿谷愛心天使站在地服務已邁入第十五年，目前服務近百位長輩。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】台灣已正式邁入超高齡社會，南投縣高齡人口比例位居全省第三，其中鹿谷鄉更是全縣高齡程度最高的鄉鎮。長年深耕老人服務的華山基金會，早於多年前即積極推動百歲人瑞關懷行動，鹿谷愛心天使站在地服務已邁入第十五年，目前服務近百位長輩，其中高齡超過九十五歲的長者即多達十位，顯見高齡關懷的重要性與迫切性。

▲百歲人瑞齊聚迎新年，華山基金會鹿谷站傳遞愛與團圓。

活動中特別為兩位相識超過一甲子的長輩105歲的林阿公與97歲獨居的張阿公安排一場久違的重逢。兩人年輕時常一同從鹿谷搭乘客運前往各地，近年卻因健康與交通因素已多年未見。在華山基金會的用心安排下，兩位老友得以再度相聚，回憶往昔少年時光，場面溫馨感人。林阿公年輕時喜愛吹奏古調，活動當天特別安排國樂團體現場演出，讓他在熟悉的旋律中重溫青春歲月，臉上洋溢著滿足的笑容。

▲阿公臉上洋溢著滿足的笑容。

活動當日亦邀請鹿谷在地人瑞黃阿公、朱阿公與鄒奶奶一同參與，並擔任「吉祥俚語吃食活動」的關主，透過充滿年味與祝福的互動，期盼每位參與的阿公、阿媽都能「吃甜甜、好緣歸厝邊，吃土豆、吃甲老老老，喝熱茶、身體健康謀問題」，在歡笑與祝福中迎接溫暖的新年。

▲活動在滿室的笑聲、祝福聲與長輩們最真摯的笑容中圓滿落幕。

華山基金會同時推動「2026愛老人愛團圓」愛心年菜募集行動，每份愛心年菜為新臺幣一千元，亟需社會各界共同響應。基金會期盼透過年菜募集，讓更多孤老長輩在年節期間感受到社會的關懷與陪伴，安心、溫暖地過好年，誠摯邀請民眾加入關懷愛老人的行列。愛老人專線：049-2244612，賴先生。

活動在滿室的笑聲、祝福聲與長輩們最真摯的笑容中圓滿落幕。當日蒞臨指導的貴賓包括南投縣政府鹿谷駐區主任劉子維、南投縣立法委員羅美玲服務處秘書陳紀衡、南投縣議員陳玉鈴服務處秘書林敬桐、南投縣議員參選人李廣演，以及三五甕缸雞鹿谷總店等，共同為活動增添支持與溫暖。

演出單位包括黃應欽校長與鹿鳴南音社，為活動注入濃厚的文化底蘊與滿滿年味；贊助單位則有大原野茶業董事長陳孟良、瑞龍堂中醫莊舒茵醫師，以及麋鹿迷路專業手搖飲，攜手支持高齡關懷行動，讓愛與陪伴在鹿谷持續流轉。