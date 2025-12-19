「百歲人瑞」衰老不是死亡主因！研究：70%死於1疾病

研究發現老化並非直接導致死亡的原因，而是在衰老時難以面對心臟衰竭等致命的疾病。示意圖／翻攝自Pixabay

科學家發現「衰老」不是主要死因，研究百歲以上老人的屍檢結果發現，他們並非死於年老，有近70%的人死於心血管疾病、20%人死於呼吸衰竭，其他人則死於特定器官衰竭。研究人員指出，衰老是身體虛弱的象徵，在這種狀況下，身體可能會更容易患上疾病。

根據《每日郵報（Daily Mail）》報導，傳統觀點上認為「老化」是死亡的原因，隨著年齡增長，人體機能會逐漸衰退導致死亡。但近日德國神經退化性疾病中心最新研究表明，老化並不是真正的死亡原因，而是特定疾病。

研究人員指出，人體內死亡的細胞、受損的DNA及染色體，並非直接導致死亡的原因，而是衰老時難以面對心臟衰竭等致命的疾病。研究針對2410份屍檢報告進行分析，發現導致死亡的主要原因是心血管疾病，尤其是心臟病發作，佔所有病例的39%，這些疾病往往在屍檢之前無法被確診。

研究發現，就算是身體健康的百歲人瑞，屍檢結果卻顯示他們並非死於「年老」，有近70%的人死於心血管疾病、20%呼吸衰竭，其他有較小比例的人死於特定器官衰竭，這項發現可能會對「抗衰老」產業造成打擊。

研究指出，所有屍檢報告中死因是心臟病發作占比39%、心肺衰竭38%、中風18%、肺栓塞10%、大動脈破裂10%。這些百分比加起來超過100%，因為許多人同時患有這些問題；例如，心臟病發作導致心臟衰竭。

研究人員強調，與年齡相關的死亡率是由病理因素決定，而不是普遍性的、系統性的衰老，因此延長壽命的療法通常是針對特定疾病的延緩發作，而不是對老化本身的減緩。他們認為，科學家應該對中年的動物進行治療，以便追蹤他們在年齡增長時的健康狀況，而不是在年老時才進行治療。



