百歲人瑞.68歲看護"登記結婚" 老翁家屬質疑被威脅

社會中心／吳玟誼 黃柏榕 台北報導

持續帶您來關心，百歲人瑞和68歲看護的結婚案！還原整起案件，102歲人瑞和68歲看護，上個月5號登記結婚，8號兒子前往探視，才得知看護竟然變"繼母"，接下來，多次想要探訪老父親，都被看護和看護的兒子阻擋，甚至早就預約掛號看醫生，看護也沒帶爸爸出門，讓家屬痛批，簡直是軟禁，直到這個月3號，才在醫院門口帶回爸爸。

兒子想帶爸爸回老家，但竟然被看護阻擋，讓兒子超傻眼，為何不能看父親，找來員警幫忙，沒想到這時，看護突然說！

兒子瞪大眼不敢置信，蝦咪，我有聽錯嗎？請來的看護，什麼時候變成繼母了，兒子都不知道，這下更奇怪了，所有兒女們想要探視102歲的人瑞爸爸，全都碰壁！

上個月10號，來應門的，換成看護兒子，但結果都一樣，子女們全都被擋在門外！





家屬快氣炸，就算結婚了，為何不能讓子女探視父親，實在匪夷所思。還原整起始末，102歲人瑞和68歲看護，上個月5號登記結婚，8號兒子前往探視，才得知看護變繼母，9號再度探視，依舊不開門，甚至10號爸爸有掛號看醫生，也沒去，家屬衝回家要帶父親就醫，依舊被阻擋，家屬痛批，難道把爸爸軟禁了嗎，遲遲等到3號，爸爸終於被帶去醫院複診，子女們才成功搶到人。





一家人終於能享受天倫之樂，但這場看護變繼母風波，依舊尚未平息。





