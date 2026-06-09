百歲人生 南山人壽解鎖長壽紅利

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長壽時代來臨，為協助民眾健康邁向百歲人生，南山人壽9日舉辦「百歲人生 有備而來」論壇，於台北國際會議中心盛大登場，現場座無虛席，吸引逾千位民眾參與。

論壇邀請金管會主委彭金隆、衛福部長石崇良等貴賓蒞臨致詞，也邀請來自英國倫敦國王學院老化研究中心顧問Michael Sagner，以及瑞士長壽財務顧問公司創辦人Nadine Esposito兩位國際講者來臺，透過前瞻國際觀點分享與在地行動方案交流，期望翻轉大眾對老化印象，解鎖長壽新紅利，帶領臺灣邁向健康且富足百歲人生。

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「百歲人生 有備而來」論壇今年邁入第二屆，不僅規模升級，討論議題也更加深入。除倡議破除老化迷思，今年更進一步聚焦「代謝管理、情緒管理、財務支持」三大面向，透過國際趨勢分享與跨領域專家名人對談，提供更多具體可行的實踐策略與行動方案，讓健康長壽不再只是想像，而是能夠真正實現的人生藍圖。

Michael Sagner從慢性病、三高與代謝問題切入，解析長壽時代下，健康管理如何從「生病後治療」轉向「提前預防」，並指出良好的生活習慣是成本最低、效果最佳的健康投資。

Nadine Esposito從健康與財務交會的角度切入，提出具啟發性的「長壽素養」概念。論壇也安排貼近民眾生活經驗的對談環節，由南山人壽總經理范文偉與初日診所副院長鄧雯心、知名藝人邰智源同台交流。

范文偉表示，以80歲為基礎的財務模型已不足以因應未來需求，退休準備必須將「通膨」與「家庭整體財務韌性」納入長期規劃，保險應視為一種「百歲人生的投資」，在長壽時代活得健康又富足。