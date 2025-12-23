百歲創辦人現身送暖！ 人安基金會邀大眾助寒士溫飽過好年
冬至將至，人安基金會近日在士林區舉辦「睦鄰和樂社區．湯圓慶冬至」活動。高齡百歲的創辦人曹慶先生親自出席，與上百名居民一同搓湯圓，並以「再夢三十」期勉大家持續關懷弱勢。此活動同步於全台 20 個平安站展開，透過在地鄰里的凝聚力，將溫暖傳遞至社會角落。人安基金會也藉此呼籲大眾關注「寒士吃飽 30」公益行動，幫助弱勢家庭在寒冬中也能安心過節。
百歲創辦人曹慶勉勵「再夢三十」：讓善念走進每一個鄰里
在充滿節慶氣氛的士林平安站，高齡百歲的曹慶先生拄著拐杖現身，展現對弱勢服務的終身承諾。
精神傳承： 曹慶先生以「再夢三十」勉勵在場參與者，希望社會大眾能凝聚在地力量，持續為貧苦弱勢謀福利。
全台連線： 此次冬至慶祝活動不僅在士林，更同步於全台 20 個平安站推動，讓湯圓的香氣與關懷跨越區域限制，深入各個社區。
揉麵搓圓聚鄉情：自己做的湯圓最美味
活動現場，大小朋友在義工帶領下體驗傳統習俗，從揉麵到搓圓全程參與。
鄰里同樂： 居民們現煮現吃，甜香滿溢的湯圓成了最佳的打卡主題。參與民眾開心表示：「自己做的湯圓最有過節味道！」
義工心聲： 義工也分享，看到鄰里共融與孩子們的開心互動，讓冷颼颼的冬日瞬間充滿溫度與好心情。
年關將近：響應「寒士吃飽 30」，拉弱勢家庭一把
冬至過後，新年的腳步更近了，人安基金會正積極為生活邊緣的弱勢族群募集資源。
愛心認購：
愛心年禮： 每份 800 元。
應急紅包： 每份 600 元。
常年服務： 每月 918 元（取意「救一把」）。
即時依靠： 基金會呼籲大眾支持「寒士吃飽 30」行動，讓一份溫熱的年夜飯與一份支持的力量，成為寒士家庭最實質的依靠。
愛心捐款資訊：
愛心專線： (02) 2836-1600 分機 293
劃撥帳號： 19695227
戶名： 人安基金會（請備註：尾牙小組）
