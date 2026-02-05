百歲壽星王明忠開心慶生 中彰榮家滿溢笑聲與祝福

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】今（5）日，中彰榮家為榮民王明忠舉辦百歲生日慶生會，家屬齊聚、笑聲洋溢，呂德義主任代表總統府、行政院與輔導會送上祝福與壽禮，現場氣氛溫馨又熱鬧。

中彰榮家為百歲榮民王明忠舉辦慶生會，家屬齊聚，現場溫馨熱鬧。（中彰榮家提供）

「祝伯伯生日快樂、福壽雙全！」現場響起一片祝賀聲，中彰榮家今天為百歲榮民王明忠舉辦慶生會，王伯的家人也特地來到現場，一起為他送上最誠摯的祝福。

榮家主任呂德義代表總統府與行政院送上百歲壽屏，也轉達輔導會嚴德發主委的心意，並贈送象徵長壽的金壽桃項鍊，讓王伯感受到滿滿的關懷。現場還準備了精美的百歲壽糕與營養品禮盒，方便王伯補充元氣。呂主任親手牽起王伯的手切下壽糕，大家拍手歡呼，場面溫暖又充滿喜悅。

廣告 廣告

中彰榮家為百歲榮民王明忠舉辦慶生會，家屬齊聚，現場溫馨熱鬧。（中彰榮家提供）

王伯笑得合不攏嘴，對榮家和家人滿滿的心意感到非常感激。他的生日願望也很簡單：希望中彰榮家的長輩們都能健康長壽、吉祥如意。家屬們看著王伯開心的模樣，也對輔導會長期照顧榮民的用心表達感謝。

王明忠伯伯出生於民國16年2月5日，安徽南凌人。15歲那年戰火逼到家鄉，他就被父母催著成婚，提前與未婚妻成家生子。20歲時，他應徵國軍第13軍，參加抗日戰爭與長沙會戰等戰役，心中一直想著：「我要活下去，活著回家鄉看妻小。」

中彰榮家為百歲榮民王明忠舉辦慶生會，家屬齊聚，現場溫馨熱鬧。（中彰榮家提供）

抗戰勝利後，因國共戰爭，他隨軍轉戰遼寧、唐山、葫蘆島、長沙、海南等地，最後搭上國軍接應登陸艇來到台灣。憑藉射擊技術精湛，他進入總統府侍衛隊，在士林官邸保護老蔣總統。退役後，他到新竹尖石礦場挖煤，用雙手努力生活，直到78歲退休。107年9月11日，王伯入住中彰榮家，享受全方位照護。即便百歲高齡，他仍能在家區房舍附近散步、參加活動，與住民及工作人員相處融洽。

呂德義主任說：「感謝總統府、行政院及輔導會對榮家長輩的關心，相信今天這份暖心的祝福，長輩們一定能感受到溫暖。」他也提到，中彰榮家會持續提升照護服務品質，串聯公益資源與慈善團體，一起打造友善、安心的長者照顧環境。

慶生會在笑聲與祝福中圓滿落幕，王伯臉上滿是笑容，手握壽糕，迎接人生百年的美好時刻。