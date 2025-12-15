百歲奶奶Say I Do 新竹臺大協助到宅預立醫療照護諮商、助長輩居家人生關鍵時刻

百歲許奶奶與七女兒、六女婿及新竹臺大分院居家醫療與預立醫療照護諮商團隊合影。（新竹台大分院提供）

現年103歲的許奶奶，在家人陪伴與醫療團隊協助下，於家中順利完成《預立醫療照護諮商》（Advance Care Planning, ACP）及《預立醫療決定》（Advance Decision, AD）簽署，成為新竹臺大分院推動預立醫療決定以來，最年長的預立醫療決定意願人，她以豐富的生命經驗與豁達的人生觀，從容為自己立下人生的最後約定。

許奶奶簽署預立醫療決定的契機要從居家醫療談起，她與許多長者一樣不便頻繁前往醫院，因此接受居家醫療照護，日前因為肺炎，需要接受密集抗生素治療，子女知曉許奶奶不喜歡住院，便在醫師評估建議下，選擇在宅急症照護，讓許奶奶留在家裡治療，搭配遠距醫療，醫師可即時評估，使許奶奶不僅能在家接受妥善治療，同時降低交叉感染風險，更符合她的意願。

在宅急症照護期間，居家護理師發現，許奶奶雖然高齡，但意識清楚、性格開朗，每次居家訪視都堅持親自迎接及目送醫療團隊，診療過程從不避諱談論臨終話題，並總說：「我的孩子們都很孝順，我的人生已經很圓滿，如果說還有什麼願望，我希望走的時候順其自然，不要多餘的治療。」，這樣的坦然，也讓子女更能面對臨終議題。居家護理師遂向許奶奶及家人說明，衛生福利部自114年5月1日起，將「居家醫療照護整合計畫個案」的預立醫療照護諮商費納入健保給付，協助許奶奶人生關鍵時刻的選擇能更貼近自身期待。

在政策與家人的全力支持下，新竹臺大分院預立醫療照護諮商團隊很快到府，向許奶奶及家人清楚說明預立醫療決定的內容，協助她逐一釐清在不同臨床情境下的醫療選擇。完成預立醫療決定簽署後，許奶奶還主動向醫療團隊展示自己早已準備好的遺照與壽衣，以豁達、平和的心境面對生命的有限。這份坦然不僅讓家人安心，也成為最佳的生命教育示範，令在場團隊深受感動。

新竹臺大分院老年醫學部賴秀昀主任指出：「住院前移、在宅醫療化是高齡社會的必然趨勢，也更符合長者希望在熟悉環境接受照護的期待。」，隨著在宅急症照護推行，許多過去必須前往急診或短期住院處理的問題，如今均可由醫療團隊在家中完成。賴主任強調：「從居家醫療到在宅急症照護的銜接，能避免醫療照護斷裂並及早看見病人需求，如今居家醫療照護整合計畫個案預立醫療照護諮商費納入健保給付，也讓高齡長者有機會在熟悉、安全的環境中接受預立醫療照護諮商，提升長輩簽署預立醫療決定的可近性與意願，更能讓長輩自然表達自身價值觀，做出真正屬於自己的醫療決策。」

洪冠予院長表示，新竹臺大分院推動居家醫療、在宅急症照護與預立醫療決定，不僅是提升醫療品質與推動健康台灣深耕計畫的重要策略，也是醫院落實社會責任（ESG）與永續醫療的核心工作。透過強化社區照護、尊重病人自主權、減少不必要醫療資源浪費，讓醫療真正回到以人為本，亦為高齡社會建立更具韌性的醫療照護模式。