百歲榮民享嵩壽 新竹榮服處溫馨慶生

新竹榮服處鞠宗顯處長(著淺藍背心)、新竹市武功里陳海鋒里長(深藍外套)及服務同仁為百歲榮民李攸心慶生。(圖由新竹榮服處提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹榮民服務處近日由處長鞠宗顯偕同武功里長陳海鋒，並與服務同仁及榮欣志工一同前往關懷訪視壽星，為喜逢百歲嵩壽的榮民李攸心、彭均和兩位爺爺及其家屬溫馨慶生。活動中，榮服處代為致贈總統府及行政院百歲壽屏，並獻上輔導會致贈的金飾、百歲蛋糕、壽桃及壽麵等賀禮，祝賀兩位長輩福如東海、壽比南山，現場洋溢溫馨歡樂氣氛，讓爺爺及家屬們深受感動。

慶生活動中，鞠宗顯處長帶領現場人員齊聲為兩位爺爺歡唱生日快樂歌，陪伴長輩們許願、吹蠟燭及切壽糕，透過如同家人般的祝壽儀式，傳遞滿滿關懷與祝福，使長輩及家屬們感受到榮服處真摯貼心的照顧與陪伴。

李攸心爺爺雖屆齡百歲，仍行動自如、耳聰目明，曾親身參與金門古寧頭等多場戰役，對過往從軍生涯深感自豪；如今家庭幸福美滿，對於國家及輔導會長期以來的關懷照顧表達由衷感謝。彭均和爺爺同樣喜迎百歲，除略有重聽外，仍能依靠枴杖自行行走，最感欣慰的是家庭和樂、子女各自成家立業，並分享保持愉快心情是健康長壽的重要秘訣。

鞠宗顯表示，榮民前輩為國家所付出的犧牲與貢獻，奠定今日安定祥和的社會基礎，關懷退伍袍澤、提供完善服務與照顧，是榮服處責無旁貸的核心任務，期盼透過祝壽活動，讓榮民長輩們深切感受到輔導會的溫馨關懷，並向為國奉獻一生的老前輩們致上最崇高的敬意與誠摯的感謝，祝福兩位爺爺壽辰快樂、福泰安康。