百歲榮民嵩壽 新竹榮服處陪伴家屬切壽糕慶生

百歲榮民鄧爺爺孫女溫馨餵食壽糕。





新竹榮民服務處日前由處長鞠宗顯偕同新竹縣竹北市後備軍人輔導中心陳增炎副主任，並與服務同仁及榮欣志工一同前往關懷訪百歲榮民鄧鍔爺爺，為其舉辦溫馨隆重的百歲祝壽，慶生活動鞠處長帶領現場人員齊聲為鄧爺爺歡唱生日快樂歌，陪伴長輩們許願、吹蠟燭及切壽糕，透過如同家人般的祝壽儀式，傳遞滿滿關懷與祝福。

鄧爺爺雖高齡百歲，仍行動自如、丰采依然，談起年輕時親身參與金門八二三戰役，語氣中滿是對軍旅歲月的驕傲與回憶。如今家庭幸福美滿，兒女事業有成。鄧爺爺也分享，保持規律作息及心情愉快，是健康長壽的重要關鍵，並由衷感謝國家與輔導會多年來的關懷照顧。

新竹榮服處鞠宗顯處長(坐排右一)、竹北市後備軍人輔導中心陳增炎副主任(後排右二)百歲榮民鄧爺爺(坐排中)歡喜慶生。

鞠宗顯處長表示，榮民前輩為國家所付出的犧牲與貢獻，奠定今日安定祥和的社會基礎，關懷退伍袍澤、提供完善服務與照顧，是榮服處責無旁貸的核心任務。期盼透過祝壽活動，讓榮民長輩們深切感受到輔導會的溫馨關懷，並向為國奉獻一生的老前輩們致上最崇高的敬意與誠摯的感謝，祝福鄧爺爺壽辰快樂、福泰安康。

