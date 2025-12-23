百歲榮民葉起慶生 溫馨洋溢

榮民葉起爺爺（左二）百歲嵩壽，台南市榮服處長王國能（右二）率志工前往祝賀。

（榮服處提供）

記者黃文記∕永康報導

走過戰火歲月的百歲榮民葉起，以堅韌生命力寫下動人的世代記憶，台南市榮民服務處處長王國能日前率領責任區輔導員、榮欣志工與替代役弟兄前往探視，於葉爺爺府上舉辦溫馨而隆重的百歲慶生活動。王處長除敬獻總統與行政院長賀壽壽屏外，並代輔導會主委致贈琉璃壽桃金飾，象徵國家對其戎馬歲月的誠摯敬意。

葉起爺爺祖籍浙江金華，少時投筆從戎，民國六十六年以中校退伍後，轉任輔導會台南縣就業訓練中心（後改制為高雄榮譽國民之家）第三隊隊長，肩負榮民安置與就業輔導重任。他治軍嚴謹、帶兵得法，屢獲肯定，至今仍維持每日散步的好習慣。由於子女工作繁忙無法在家中長住，便聘請外籍看護全天照護，而子女亦常抽空返家探望。每逢假日，三代同堂的笑語更為家中添上暖色，被鄰里視為和樂家庭的典範。

為使慶生更添溫度，榮服處特邀榮欣志工蔡長富以口琴與中國笛演奏，並由處內音樂同好以電子琴、薩克斯風等樂器伴奏，為壽星獻上溫婉樂音。現場合唱《生日快樂》，並接續演奏《夜來香》、《甜蜜蜜》、《祝你幸福》等經典曲目，旋律悠揚，暖意盈室。

王國能處長與到場來賓逐一獻上祝福，葉爺爺笑容滿面，感動直言：「家裡好久沒這麼熱鬧了！」並許下健康長壽、呷百二的美好心願。王處長表示，當代年輕人雖未經歷戰爭，但普遍懂得尊重歷史與珍惜和平，而像葉爺爺這樣的榮民前輩，正是代代安穩生活背後最堅實的基石。