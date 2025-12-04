百歲榮民袁天雄歡度壽誕 捐普發一萬元回饋榮家最暖心

花蓮榮家幼兒園童聲獻祝福 百歲榮民袁天雄歡度壽辰 448

花蓮榮家為百歲榮民袁天雄伯伯舉行祝壽典禮，幼兒園的小朋友獻上祝壽歌曲，袁伯伯滿心歡喜，露出燦爛笑容。(花蓮榮家提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮榮家四日為百歲榮民袁天雄伯伯舉行祝壽典禮，現場洋溢溫馨與歡笑，榮家幼兒園的小朋友特別到場為爺爺獻上生日祝福，童聲合唱與可愛表演為典禮揭開最暖心的序幕，袁伯伯滿心歡喜，不時露出燦爛笑容。

花蓮榮家主任游文勇代表總統及行政院長頒贈賀壽匾額，並親自為袁伯伯戴上輔導會致贈的壽桃金項鍊，象徵長壽吉祥。袁伯伯許願時深受感動的表示，「只願國家平安、大家身體健康。」一席話讓全場都深受感動。

花蓮榮家表示，今天過百歲生日的袁天雄伯伯最令人敬佩的是，袁伯伯將行政院普發的一萬元現金全數捐贈給榮家美化家區，希望讓住民們享有更舒適的環境，展現其無私與溫暖與敦厚。

花蓮榮家指出，為了給袁伯伯驚喜，袁伯伯的兒女因遠在美國無法返台，榮家特別錄製祝壽影片，畫面中滿滿的思念與祝福讓袁伯伯紅了眼眶，也約定過年前將返台陪爸爸回家過年，場面相當溫馨動人。

游文勇表示，袁伯伯一生奉獻國家，如今邁入百歲仍心存善念、關懷他人，令人由衷敬重，榮家將持續提供有尊嚴、有溫暖與安心的照護環境，陪伴榮民長輩們健康快樂地生活。