百歲榮民諸葛燕壽誕 臺中市榮服處溫馨歡樂祝壽

《圖說》台中榮服處為百歲榮民諸葛燕溫馨祝壽。

【民眾網諸葛志一臺中報導】榮民諸葛燕爺爺 12日歡度百歲生日，臺中市榮民服務處副處長謝秀芬率與榮欣志工等多人，並特別邀請音樂老師陳明一同前往祝壽，並為其獻唱。謝秀芬副處長轉贈總統及行政院院長祝賀壽屏，並代表輔導會主任委員致贈金飾賀禮並親自為伯伯佩帶，現場溫馨歡樂。

祝壽活動由謝秀芬副處長帶領夥伴們齊聲高唱生日快樂歌，大家共同切生日蛋糕，在場所有人排隊給諸葛爺爺祝壽，一起分享人瑞的福氣與喜氣，並現場獻上吉祥祝福話及分享壽桃、紅蛋，祝福爺爺「福如東海、壽比南山」。

《圖說》臺中市榮服處副處長謝秀芬代表輔導會致贈金飾賀禮並親自為伯伯佩帶。

諸葛燕爺爺廣西柳州人，民國15年生，青少年時期正值國家多難之秋，日寇侵華，遂響應「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」之號召，毅然從軍，以身報國。民國三十二年，年僅十七歲的諸葛爺爺自廣西徒步跋涉三十一天，翻山越嶺、風餐露宿，終抵雲南報名入伍青年軍，嚴格軍旅訓練與艱苦生活，鍛造出剛毅果敢的性格與堅定信念。其後因表現優異，獲選進入空軍傘兵軍士隊第一期，成為中華民國最早一批空降兵。

諸葛爺爺軍旅多年後以少校軍階退役。後與夫彭谷子投身教育，夫妻攜手耕耘杏壇數十餘年，桃李滿天下。他年輕時以熱血守護國家，後以智慧澆灌學子，堪稱「由軍入教，以教報國」之典範。

謝秀芬副處長對諸葛爺爺生在動盪不安、風雨飄搖的年代，投身軍旅擔負保家衛國的責任與情操深表敬意，更表示百歲榮民慶生活動是榮服處對資深榮民的尊崇與祝福，更是彰顯輔導會對榮民長輩「功在國家、壽與天齊」的最高敬意，諸葛爺爺及家人對於臺中市榮服處專程到府慶生十分開心並深表感謝，祝壽活動在歡樂溫馨的氛圍中圓滿結束。