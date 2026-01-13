百歲榮民鄧鍔享嵩壽 新竹榮服處為其溫馨慶生

百歲榮民鄧鍔享嵩壽，仍行動自如、丰采依然，談起年輕時親身參與金門八二三戰役，語氣中滿是對軍旅歲月的驕傲與回憶。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹榮民服務處日前由處長鞠宗顯偕同竹北市後備軍人輔導中心副主任陳增炎及榮欣志工一同前往關懷訪百歲榮民鄧鍔爺爺，為其舉辦溫馨隆重的百歲祝壽活動，並與家屬共享喜悅時刻。

鞠宗顯表示，榮民前輩為國家所付出的犧牲與貢獻，奠定今日安定祥和的社會基礎，關懷退伍袍澤、提供完善服務與照顧，是榮服處責無旁貸的核心任務。期盼透過祝壽活動，讓榮民長輩們深切感受到輔導會的溫馨關懷，並向為國奉獻一生的老前輩們致上最崇高的敬意與誠摯的感謝，祝福鄧爺爺壽辰快樂、福泰安康。

新竹榮服處表示，鄧爺爺雖已高齡百歲，仍行動自如、丰采依然，談起年輕時親身參與金門八二三戰役，語氣中滿是對軍旅歲月的驕傲與回憶。如今家庭幸福美滿，兒女事業有成，鄧爺爺也分享，保持規律作息及心情愉快，是健康長壽的重要關鍵，並由衷感謝國家與輔導會多年來的關懷照顧。

慶生活動中，鞠宗顯帶領現場人員齊聲為鄧爺爺歡唱生日快樂歌，陪伴長輩們許願、吹蠟燭及切壽糕，透過如同家人般的祝壽儀式，傳遞滿滿關懷與祝福，長輩及家屬們感受到榮服處貼心的照顧與陪伴。