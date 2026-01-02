百歲爸住院 兒照顧十幾年「出院時突不來了」！醫嘆：人生百態

生活中心／倪譽瑋報導

一位百歲阿伯胸腔積水住院，歷經數十年好不容易治療成功，兒子卻不再來探病。（示意圖／資料照）

人生無常！胸腔科醫師蘇一峰分享病人案例，有一位得肺炎的百歲老阿伯，住院治療時間長達幾十年，期間兒子細心照料，不只每天都來關心，也花錢請看護，照顧可說是無微不至；然而在爸爸可以出院時，兒子在家心肌梗塞過世而沒來探望，其他家屬更說沒辦法接回去照顧，這讓蘇一峰感嘆「無奈的醫院人生百態」。

日前蘇一峰發文分享，他曾治療一位因肺炎併發胸腔積水住院的百歲阿伯，阿伯的兒子每天都會來看病、關心爸爸的治療進度，還請了外籍看護無微不至的在病床旁照顧，兒子的細心照顧持續了幾十年。

蘇一峰表示，阿伯的治療好不容易成功了，要通知家屬來接出院，但某天突然兒子沒來探病，經確認得知是在家心肌梗塞過世，結果兒子離去，其他家屬說沒辦法接回去照顧；這起「等不到兒子來接出院的老阿伯」案例，讓蘇一峰感嘆「無奈的醫院人生百態」。

貼文一出，許多人看到也直呼感傷，「老阿伯一定心很寒，孝順的兒子居然比自己還早離開」、「哇！真是盡責盡孝的兒子，老天這樣對他來說很讓人難過」、「事事難料」、「百歲老人兒子也不年輕了，真是讓人情何以堪」、「人生無常、辛苦醫生了」。

