百歲翁急性腦出血 開顱搶命

高齡100歲的李姓男性患者「急性硬腦膜下出血」緊急手術，患者康復情況良好，平安出院。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

衛福部豐原醫院神經外科為一名高齡100歲的李姓男性患者完成「急性硬腦膜下出血」緊急手術，百歲翁在家中不慎跌倒後，出現意識改變、頭痛及肢體無力等症狀，家屬緊急送醫，腦部電腦斷層檢查，發現左側顳頂葉有大量出血，造成顱內結構中線偏移，情況相當危急。豐原醫院副院長張正一帶領跨科團隊，施行「開顱減壓合併血腫清除術」，同步置入顱內壓監測器，術後即時監控顱內壓變化，手術過程順利，患者康復情況良好，平安出院。

廣告 廣告

張正一說，患者年事已高外，高血壓與心房顫動等慢性病史，術前需由神經外科、麻醉科及加護團隊多方評估。「急性硬腦膜下出血」是頭部外傷後血液積聚於硬腦膜與腦表面間，壓迫腦組織，常見症狀包括頭痛、意識改變、嘔吐與單側肢體無力。高齡長者、頭部外傷患者及抗凝血藥物使用者尤其要提高警覺，若未及時治療，恐造成永久神經損傷甚至危及生命。

麻醉科醫師陳鈞婷指出，高齡患者在手術前的麻醉評估與智慧精準麻醉應用，必須特別謹慎，高齡者常伴隨器官功能退化、慢性疾病及對藥物的敏感性增加，術前需進行全面性的麻醉評估。麻醉給藥方面，高齡患者因代謝速率減慢、器官功能衰退，對麻醉藥物的反應更為敏感，需調整劑量並嚴密監控，手術過程中，醫療團隊會監測生命徵象、體溫與心肺功能，以預防低體溫、心血管不穩及術後譫妄、認知功能障礙等併發症。

豐原醫院導入智慧醫療概念，推動「精準麻醉」系統，該系統結合先進監測技術，如腦波儀與肌張力監測儀，協助麻醉醫師即時掌握病患的意識狀態、肌張力及止痛程度，精準調控麻醉深度，透過此科技，有效提升手術穩定性與安全性，減少副作用與術後併發症，加速患者的恢復進程。

張正一提醒，銀髮族跌倒後若出現持續頭痛、嘔吐、意識不清或手腳無力，應立即送醫，平時應透過居家防跌措施、控制三高、規律服藥與追蹤檢查來預防風險。