百歲翁病癒準備出院！每天探病兒「突消失」醫曝真相

胸腔科醫師蘇一峰近日在社群平台分享一段令他感慨的臨床經歷。一名年逾百歲的老翁因病住院治療，病況好轉、即將出院之際，卻發生令人鼻酸的轉折，長年照顧他的兒子突發心肌梗塞離世，其他家屬也無力接手照顧責任，讓原本準備返家的老翁，再度陷入去留兩難的處境。蘇一峰以「無奈的醫院人生百態」形容這段經歷，也引發網友共鳴。









百歲老翁病癒準備出院！每天探病兒「突消失」醫曝真相嘆：人生百態

百歲老翁住院治療期間，兒子幾乎天天探視細心照料，未料出院前夕卻突然失聯。（示意圖，非當事人／民視新聞資料照）

蘇一峰在臉書寫道，該名百歲老翁因肺炎併發胸腔積水住院治療，住院期間，老翁的兒子幾乎天天到醫院探視，還聘請了一個中配看護協助照顧。從醫師的角度觀察，這名兒子對父親病情相當上心，對醫療細節與照護狀況都十分關注。經過一段時間治療後，老翁病情逐漸穩定，醫療團隊要通知家屬來接出院，未料就在此時，院方卻遲遲等不到那位每天報到的身影。





百歲老翁病癒準備出院！每天探病兒「突消失」醫曝真相嘆：人生百態

蘇一峰在臉書分享自己遇到的事件，意外引來大批網友共鳴。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

後續經聯繫才得知，老翁的兒子竟在家中突發心肌梗塞過世，消息令醫護人員相當震驚。院方隨即聯絡其他家屬，希望能協助安排老翁出院後的照護，但對方坦言無法接手長照責任，使得老翁的去向再度成為難題。貼文曝光後，引發大量網友討論，有網友留言表示，自己也是長照者，照顧家人已超過20年，最害怕的就是「照顧者先倒下」；也有人留言「很無力的感覺」、「人生無常，珍愛家人，明天跟來生不知道那個先到」、「人老了真的很難」；另有網友感慨，「老人照顧老人的情況越來越普遍」，高齡化社會下的長照問題，需要被重視。







