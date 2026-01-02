百歲翁肺炎住院「孝子照顧幾十年」 快出院兒先離世 醫嘆無奈

胸腔科醫師蘇一峰除了在臉書針砭時弊，也會分享衛教資訊及工作上碰到的人生百態。近日他就提到，一名百歲老翁因為肺部疾病住院治療，孝順的兒子每天來探病，但沒想到老翁治療成功，準備要出院時，兒子卻因為心肌梗塞離世，讓他直呼「無奈」。文章曝光後，許多民眾也相當難受，紛紛分享照顧長輩的甘苦談。

蘇一峰在臉書發文提到，有一名年紀逾百歲的阿伯，因為肺炎併發胸腔積水住院治療。他接著表示，該名老翁的兒子過去已經照顧爸爸幾十年，老父親住院期間，也每天都會來探病，關心治療進度，還請了一名陸配看護無微不至地在病床旁照顧。

「好不容易治療成功」，蘇一峰稱，當醫院準備要通知家屬來接出院時，結果兒子突然沒再來探病過，原因竟是因為在家心肌梗塞離世，其他家屬則表示，沒辦法把老翁接回家照顧。他忍不住長嘆，「無奈的醫院人生百態」。

文章曝光後，不少網友心有戚戚焉，留言回應「我也是長照者，20年了，最怕就是自己有問題，有空就休息，吃的都要注意，長照路很長，各位共勉之」、「照顧的人兩頭燒，通常自己都撐著身體而不自知」、「老人照顧老人的情況已經越來越嚴重」。

此外，還有民眾提到，「白髮送黑髮，人間至痛」、「太殘忍的結局」、「百歲老人兒子也不年輕了，真是讓人情何以堪」、「這真的很唏噓」、「人生無常，珍愛家人，明天跟來生不知道哪個先到」。

